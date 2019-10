Laveste temperatur i Trondheim så tidlig på høsten på 67 år

Driver av butikken på Storlien kjemper for å renvaske seg: - Alt vi har gjort er lovlig

Saken oppdateres.

Aller kaldest var det på Røros hvor gradestokken viste - 8,2 grader på det laveste, kaldest i landet. Det er den laveste temperaturen i Bergstaden per 1. oktober siden 2010. Da ble det målt - 8,5 grader allerede 28. september. Rekorden for laveste temperatur per 1. oktober er - 11,3 grader 26. september 1968.

Kaldest siden 1952 i Trondheim

I alt ble det målt minusgrader 29 steder. Mest bemerkelsesverdig var temperaturene ved flere målesteder i Trondheim.

Saupstad registrerte - 3,1 grader, Lade - 2,5 grader og Voll - 2,1 grader på det kaldeste. Dette er det kaldeste som er målt i Trondheim så tidlig på høsten siden 1952. Temperaturen på Saupstad er den nest laveste i Trondheim per 1. oktober siden målingene begynte i 1870.

Bare - 3,5 grader 24. september 1952 er kaldere.

Kaldere i Trondheim enn i Longyearbyen

Det sier litt om kuldeutbruddet når det var kaldere i Trondheim enn i Longyearbyen på Svalbard (- 2,9 grader) Sølendet var nest kaldest i Trøndelag med - 7,7 grader og Trollheimen - Storhornet tredje kaldest med - 6,3 grader.

Kaldest i Trøndelag natt til tirsdag

1. Røros - 8,2 grader

2. Sølendet - 7,7

3. Trollheimen - Storhornet - 6,3

4. Meråker - Vardetun - 5,2

5. Saupstad - 3,1

6. Selbu - 2,8 0. Gartland - 2,6

7. Lade - 2,5

8. Overhalla - Skogmo - 2,3

9. Værnes - 2,3

Kaldest i landet natt til tirsdag

1. Røros - 8,2 grader 0. Sølendet - 7,7

2. Juvasshøe - 7,7 0. Juvflyve - Mimisbrunnr klimapark - 7,1

3. Trollheimen - Storhornet - 6,3

4. Drevsjø - 6,1 0. Snøheim - 5,6

5. Meråker - Vardetun - 5,2

6. Sognefjellhytta - 4,5

7. Trysil - Nordre Kanken - 4,3

8. Røldalsfjellet - Elvershei - 4,3