Maserati-modeller testes i Trøndelag

Saken oppdateres.

- Det skjer litt hos Maserati om dagen, med «facelift» på forskjellige modeller, sier Petter Opsahl.

Han er merkeansvarlig for Maserati i Autoxosport, som er importør av det italienske bilmerket i Norge.

LES OGSÅ: Kamuflerte BMW-er kjørte gjennom Trondheim

Torsdag morgen ble det observert fire testbiler av merket i Trondheim. To Maserati Ghibli og to Quattroporte sto parkert i parkeringshuset under Scandic Bakklandet.

Alle bilene var svarte og delvis kamuflert foran og bak.

Tester Gran Turismo

- Ghibli får en «facelift» til sommeren, så det er ikke overraskende at det dukker opp biler i Norge. Quattroporte har ikke en «facelift» på gang nå, så vidt jeg vet, så det kan være motoren de tester. Vi vet i liten grad hva som skjer før det blir offisielt, selv om vi er importør, sier Opsahl.

I tillegg til de to bilene, testes sportsbilen Gran Turismo på norske veier for tiden.

- Dagens modell har en 4,7-liters V8-motor med 430 hester. Jeg vet ikke hva den nye får.

- Hvorfor kommer de hit for å teste bilene?

- Maserati har vært over polarsirkelen, i Sør-Afrika og i Death Valley i USA for å teste bilene nøye. Grunnen til at de kommer hit er at vi har lange strekninger med landevei og et varierende klima her.

- Nordmenn er kresne og har råd

Ifølge ham kommer flere og flere produsenter til Norge for testing.

LES OGSÅ: Kamuflerte biler vakte oppsikt

- I disse testbilene sitter det ingeniører med datamaskiner som sjekker hvordan motoren responderer på luftfuktighet og kulde og så videre.

Opsahl sier at bilmerket opplever en oppsving i Norge for tiden.

- Maserati er veldig i siget om dagen, og det er gøy for oss som liker noe utenom det vanlige. Vi har hatt suksess med SUV-en Levante, hvor vi må skaffe flere biler enn vi har på vår kvote. I kjølvannet av suksessen blir det større interesse for de andre modellene vi har.

Kvoten for 2017 er på 40 biler, og Autoxosport jobber nå med å skaffe flere.

LES OGSÅ: Stoppet sju kamuflerte biler i Stjørdal

Opsahl mener Norge er et viktig land for Maserati ikke bare på grunn av klimatiske forhold og humpete landeveier.

- Norske forbrukere er kresne, vet hva de vil ha og har råd. Når nordmenn kjøper bil, kjøper de ikke bare med hodet. Nordmenn setter pris på god design, er opptatt av luksus, samtidig som de vil ha sporstlighet og lyd i motoren.