- Jeg skal ikke lage mat i mitt eget bryllup

Sammen med Trondheim Concerts Stein Vanebo og teatersjef Kristian Seltun er Fagerhøi nominert i kategorien Årets kulturpersonlighet under Ut-Awards 2016.

- Jøss, jeg ble litt tatt på senga nå. Så gøy! Men jeg føler meg veldig ydmyk, sier hun.

Reneé Fagerhøi fikk taket på så vel dommerne som tv-seerne da hun vant første sesong av tv-kokkekonkurransen «Top Chef» i mars i fjor.

I nominasjonen til prisen heter det at «hun har en ujålete stil, men faglig skyhøy tilnærming til kokkeyrket, og har bidratt sterkt til at den seriøse matinteressen er økende i byen».

- Det har vært det mest intense året i hele mitt liv. At jeg gikk til topps i «Top Chef» har vært viktig for karrieren min. Og så var det en ære å få gjøre et gjestespill under matfestivalen «Food and Fun» på Island. Ikke minst har jeg forlovet meg i 2016, det var en stor begivenhet, sier Fagerhøi, og legger til at hun ikke skal lage mat i sitt eget bryllup til sommeren.

Hun drakk whisky, studerte kjønnsteori og leste Dostojevskij, da det plutselige slo ned i henne: Hun skulle bli kokk!

Når hun til våren åpner sin egen restaurant, Bula, er det en drøm som går i oppfyllelse.

- Egentlig har jeg ikke turt å drømme om det engang. Jeg vil skape mitt helt eget sted, min egen lille verden, og invitere folk inn dit. Det er superviktig for meg.

Seltuns topper i 2016

- Det er kjempestas! Ut-Awards betyr mye i Trondheim og er en veldig synlig pris. Jeg lurer på hva jeg har gjort i år for å fortjene nominasjonen, sier Kristian Seltun, sjef for Trøndelag Teater de siste sju årene.

Adresseavisens kulturredaksjon mener teatersjefen ikke bare gjør modige kunstneriske valg, han bidrar også med klare standpunkt utenfor teaterets vegger, uten å være redd for å skape kontrovers.

Det er særlig tre produksjoner fra 2016 teatersjefen er fornøyd med: «Doppler» , «Det er bedre å kappe det av enn å gå gjennom livet» og «Tvillingenes dagbok».

- Forestillingene holdt høy kunstnerisk kvalitet, de var originale og langt på vei nyskapende. Dette er kunstneriske høydepunkt i min tid på teateret. At to av disse var på hovedscenen, er en seier for oss, sier Seltun, som i 2017 gleder seg ekstra mye til å jobbe med oppsetningen av «Vildanden» i september.

- Jeg skal være dramaturg for en av de regissørene jeg har best dialog med, Runar Hodne. Innimellom er det kjekt å få fordype meg ekstra faglig i en produksjon. Og så skal jeg sitte litt nervøst og se på hvordan verden utvikler seg, sier Seltun.

Vanebo gifter seg

Sammen med Sverresborg, Trøndelag Folkemuseum mottok Stein Vanebo i fjor prisen for Årets konsertsted under Ut-Awards. I takketalen røpet han navnet på to av artistene han en gang håpet å få til Trondheim: Van Morrison og Bruce Springsteen.

Mens Van Morrison spilte på Sverresborg i august, var konserten med Springsteen i Granåsen i juli selve kroningen av Trondheim som storkonsertby.

- Jeg var litt cocky i talen, og så fikk vi begge artistene samme året. Det viser at vi var både heldige og flinke på en gang, sier Vanebo, som ser nominasjonen som en stor anerkjennelse for det han og Trondheim Concerts har jobbet med i mange år.

For tiden jobber han med å få på plass konsertene til Starmus-festivalen i juni. Like over nyttår er han med og starter opp management- og rådgivningsselskapet Dora 3 , og i løpet av våren skal han få på plass den nye EC Dahls arena, med plass til opp til 18000 mennesker .

- Vi jakter alltid de gode konsertøyeblikkene, og håper å få til opplevelser både på Sverresborg, EC Dahls og i Olavshallen. Dora 3 blir et løft for byen, selv om jeg ikke skal jobbe der daglig. Vi håper fortsatt at vi skal få brukt Granåsen en gang i løpet av året. Det skjer noe hele tiden, sier Vanebo.

- Og så skal jeg gifte meg i 2017. Det blir fint!