Produsent av «Valkyrien» har planer for Trondheim

Saken oppdateres.

Vogel startet Tordenfilm med kompiser i 2003. Tordenfilm står blant annet bak filmene «Knudsen & Ludvigsen og den fæle Rasputin», «Uno» og tv-seriene «Koselig med peis» og «Valkyrien», som nå vises på NRK1. Han mener at Norge er på god vei oppover når det kommer til film- og serieskaping.

- Ståa i Norge i dag er jo at det går veldig bra. På seriefronten har det vært fantastisk mye innovasjon. Jeg tenker for eksempel på «Skam», «Unge lovende» og «Okkupert». Hvis det er et mål på noe at verden utenfor Norge vil ha norsk drama, så har det aldri gått bedre enn nå, sier Vogel.

Han forteller at det for fem år siden nesten var uhørt at de skulle lage norske serier og tekste dem, for deretter å selge dem til utlandet.

- Seertallene på norske serier har også blitt bedre, vi har aldri vært bedre på serieproduksjon i Norge.

Lang produksjon

«Valkyrien» handler om en lege som sammen med en konspirasjonsteoretiker starter en illegal klinikk under jorden. På grunn av dette har det vært mye arbeid å få på plass lokasjoner til innspillingen.

- En god del av serien foregår jo i den klinikken under bakken og det er filmet i et studio. Vi var mye ute på vanskelige og mørke lokasjoner i Oslo også, og det var en lang produksjon med 110 innspillingsdager. Vi vil jo at staben skal være like pigg på dag 109, som på dag 14, så det var viktig å ikke ha en produksjon med mye reising.

Han tror grunnen til at serien har falt i smak hos såpass mange seere har noe med den tiden vi lever i nå.

- Vi lever jo i en ganske kompleks verden, mye av skrivinga og ideen kom rett i kjølvannet av finanskrisa. Det holdt på å rakne noen steder i Europa, mens vi sitter i Norge og huffer oss over at det blir dyrere å reise på ferie.

Nærmeste tilfluktsrom

Til tross for at vi har det så bra i Norge, mener Vogel at vi også kjenner litt på hvordan det er ute i resten av verden.

- Det er litt sånn tabu å snakke om i Norge – hvor er nærmeste tilfluktsrom, hva gjør vi hvis strømmen går også videre. Nå har vi skapt en karakter som tar dette mye lenger enn hva som er sunt, men han har noen poenger som vi ønsker å pirke borti.

«Valkyrien» har fått mye respons, både fra seere og anmeldere og Vogel er overveldet.

- Det har vært veldig mye og veldig gøy. Vi er ydmyke over at folk faktisk har et ønske om å se serien vår og være med i det universet vi har laget. Den første episoden er sett over 1,2 millioner ganger. Det er så mange mennesker at jeg måtte se for meg innbyggertallet i Klæbu og gange det med 200 for å sette det i perspektiv.

Vogel kan røpe at han nå har to aktive prosjekter som er i startfasen, hvor det ene har opptak i Trondheim. Deler av det andre prosjektet skal også spilles inn i Trøndelag.

