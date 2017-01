Vidar tegnet filmplakaten til «Snømannen» for moro skyld – det skulle han ikke gjort

Saken oppdateres.

Vidar Aune er mastergradsstudent ved film- og videoproduksjon på NTNU. I tillegg til dette er han en selvlært grafisk designer, og frilanser med forskjellige grafisk designprosjekter. Hans siste kreasjon, som er en filmplakat av filmen «Snømannen» eller «The Snowman» har de siste dagene gått viralt.

- Jeg lager mye fan-plakater og falske postere. «Snømannen» har jo ingen offisiell plakat ennå, så jeg lagde denne for moro skyld selv, sier Aune som selv er forbløffet over at den har fått såpass mye oppmerksomhet.

Ble tipset av venninne

Aune la ut plakaten på facebooksiden sin hvor han går under navnet «Mancat Design», og fikk senere melding av en venninne som hadde sett plakaten flere plasser på Instagram.

- Jeg ble tipset om at den hadde blitt lagt ut på nettstedet IMDb, og delt på Instagram av flere privatpersoner. Folk som har deltatt i produksjonen av filmen har også lagt det ut. Det har blåst veldig opp, sier han.

I tillegg til dette har også Jo Nesbøs forlag Aschehoug delt plakaten både på Facebook og Instagram, men har nå slettet innleggene. Radio Rjukan har laget en sak om den og en fanside på Facebook for Michael Fassbender med 590 000 følgere har også lagt ut plakaten.

Vil ikke at folk skal føle seg lurt

- Jeg synes jo det er veldig hyggelig at den blir delt så mye, men den er jo bare fiktiv. Jeg vil ikke at folk skal føle seg lurt, eller bli sure, forteller Aune som understreker at han ikke har noen kommersiell vinning av å dele denne plakaten.

Aune ser på det som et kompliment at folk synes plakaten hans er såpass bra at den er troverdig. Likevel ser han ikke på seg selv som noen profesjonell grafiker, til tross for at han de siste årene har fått reelle oppdrag til flere filmer.

- Jeg har fått noen oppdrag, men jeg lager mest på fritiden som en hobby. Jeg liker og eksperimentere og prøve ut forskjellige stilarter.

