- Jeg har bodd her nesten hele livet, så Trondheim er jo liksom hagen min

Han har gjort seg bemerket med kunstutstillinger, veggmalerier og boken «Pappaperm». Den allsidige kunstneren er opptatt av inkludering.

- Jeg inkluderer publikum i kunsten min og måten jeg jobber på før ting er ferdig. Folk får være med på prosessen og være en del av kunsten, sier han.

For første gang deles det ut en designpris i Ut-Awards. Gerhardsen er én av tre nominerte.

Kunstneren forteller at han ikke er så opptatt av hvilket format han jobber med.

- Så lenge jeg får skape og lage, så kan det være tekst, vegg, skulptur eller film. Jeg bryr meg ikke så mye om jeg kan det fra før eller ikke, jeg bare gjør det.

Sabla fint år

- Jeg prøvde å summere opp året i fjor, det var et sabla fint år. Jeg turte å satse på mine egne ting, det var så mye som funka. Jeg får ikke til å trekke ut én hendelse, men det å satse selv var det overbærende.

- Jeg ble kontaktet av et forlag som ville gi ut bok med meg, men så ombestemte de seg. Det gjorde at jeg ble forbanna, så jeg ga ut boken selv. Jeg gikk ned i kjelleren et kvarter, men jeg er ikke så glad i å være der lenge, så jeg gikk opp igjen, legger han til.

Det første opplaget av boken ble utsolgt allerede før den gikk i trykken.

- Jeg har bodd her nesten hele livet, så byen er jo liksom hagen min. Det er perfekt lite og perfekt stort, i tillegg er det et yrende kulturliv. Det eneste som kan være negativt er at jeg kan gå glipp av arrangementer i større byer, hvis de ikke er verdt å ta flyturen til.

Skru opp volumet

- Nå sjonglerer jeg mye. Jeg merker forskjellen fra da jeg jobbet i et byrå hvor folk holdt meg i ørene. Det er litt vanskelig å holde seg selv i ørene når man har maling på fingrene. Jeg kan egentlig bli bedre på alt. Skru opp volumet fra elleve til tolv – blande sterkere saft.

Fremtiden til kunstneren består av flere utstillinger og prosjekter.

- Noen ganger tar det utrolig lang tid. Jeg har mange planer, men de får være under lua foreløpig.

