Tonje sto ute på trappa, da hun så en søyleformet sky som vandret bortover naboens jorde.

- Jeg ante ikke hva det var og ble veldig fascinert, og tenkte samtidig at dette må jeg bare dokumentere.

«Fadet» ut

Med telefonen fikk Tonje gjort et godt videoopptak i klarværet, og bestemte seg kjapt for å lage en ny variant til Snapchat.

- Det ble ikke noe av, for søylen nærmest «fadet» ut av seg selv. Jeg så søylen i bare noen sekunder, men aner jo ikke hvor lenge den hadde vandret før jeg oppdaget den.

- Kan dette være en skypumpe, spør Tonje fra Skatval.

Lillebroren til skypumpa

Meteorolog Geir Ottar Fagerlid sendte oss dette svaret:

- Dette er et fint eksemplar av en støvvirvel, noe som ikke er uvanlig om våren i Norge. Støvvirvelen er en snill lillebror til skypumpe/tornado, og forårsaker sjelden noen skade på mennesker eller eiendom. Tornado/skypumpe blir dannet i forbindelse med synkende luft når det er kraftig tordenvær. Denne støvvirvelen blir dannet av stigende luft, som følge av kraftig solinnstråling når lufta få meter over bakken er betydelig kaldere. Det er også viktig at landskapet er relativt flatt, og at det er lite vind ellers.

