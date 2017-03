Investinor på vei mot første børsnotering sammen med Bergens-milliardær

Saken oppdateres.

Administrerende direktør i Investinor, Haakon H. Jensen, sier det er en merkedag i legemiddelselskapet Bergenbios historie at de offentliggjør planer om børsnotering.

- Bergenbio har hatt en sterk utvikling de siste årene, og at selskapet nå søker notering på Oslo Børs er en viktig milepæl på reisen mot kommersialisering av selskapets teknologi, sier Jensen i en pressemelding.

Det statlig eide investeringsselskapet Investinor har kontor på Brattørkaia i Trondheim. Det eier 19,6 prosent av Bergenbio.

Kreftmedisin

Legemiddelselskapet holder til i Bergen og utvikler legemidlet BGB324, som skal forhindre spredning av enkelte krefttyper. Medisinen testes ut på pasienter med blodkreft og lungekreft.

- Kreftforskning og kommersialisering av nye legemidler knyttet til kreft er av stor betydning. Investinor er stolte av hva Bergenbio har fått til, og ser med forventning frem mot den videre testingen av selskapets teknologi, og veien frem mot kommersialisering, sier Jensen.

For å utvikle teknologien videre skal Bergenbio nå hente inn ny kapital gjennom sin sjette store emisjon (aksjeutvidelse).

Milliardær medeier

Største eier i Bergenbio er milliardæren Trond Mohn fra Bergen, som eier 38,4 prosent av selskapet. I forbindelse med emisjonen mener rådgiver ABG Sundal Collier at Bergenbio kan være verdt 1,8 milliarder kroner, skriver Finansavisen. Det priser Mohns aksjer i selskapet til 670 millioner kroner.

Investinor investerte første gang i Bergenbio i desember 2011, og har nå samlet investert 81,4 millioner kroner i selskapet og eier 19,6 prosent av selskapet. Investinor har også fulgt Bergenbio og selskapets ledelse tett.

- Investeringen i Bergenbio er et godt eksempel på hvordan Investinor jobber. Vi går tidlig inn i oppstarts- og vekstselskaper, tar en aktiv rolle, og bidrar med både kapital og kompetanse i oppbyggingen av selskapet. Gjennom en sterk teknologisk plattform, solid organisasjon og ledelse, og et godt samarbeid med øvrige investorer, er det mulig å skape selskaper som Bergenbio, sier Jensen i pressemeldingen.

Ville kutte i Investinor

Investinor ble etablert i 2008, for å investere risikokapital i lovende bedrifter med ambisjon om å bli verdensledende. I forslaget til statsbudsjett for i år, ville regjeringen trekke tilbake 1,25 milliarder av selskapets investeringskapital, og stenge store deler av dagens aktivitet ned. Men i Stortinget før jul måtte Høyre og Fremskrittspartiet bøye av for kravet fra Venstre og Kristelig Folkeparti om ligge unna Investinors venturemandat.