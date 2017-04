Har funnet spor av sprengstoff på pakke i sikkerhetskontrollen

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag meldte på Twitter klokka 15.48 at de undersøker last på Røros lufthavn, og at de har innført sikkerhetstiltak for å ivareta eventuell risiko til undersøkelsene er utført.

Indikasjoner på at lasten har vært i kontakt med eller at det har vært/er sprengstoff i lasten. — Politiet S-Trøndelag (@politiOpsSTPD) April 27, 2017

Politiførstebetjent Øyvind Unsgård ved Røros lensmannskontor opplyser til Adresseavisens fotograf på stedet at det ble funnet spor av sprengstoff på en pakke under en rutinekontroll i sikkerhetskontrollen på lufthavnen.

- Evakuerte terminalen

Det var lufthavnledelsen som kontaktet politiet klokka 14.30.

- Slike funn utløser sikkerhetstiltak som blant annet medfører evakuering av terminalen. Et Widerøe-fly som skulle til Oslo ble innstilt og passasjerer og all betjening ble evakuert, sier Unsgård.

Like før klokka 17.00 var sikkerhetssonen rundt terminalområdet på 300 meter.

Det medførte at både et entreprenørfirma ble evakuert og at togtrafikken forbi flyplassen ble innstilt.

Det er tilkalt hjelp fra politiets bombegruppe i Oslo som er på vei til Røros.

- Vi vet ikke når de er på plass, sier Unsgård.

Etterretning om avsender, mottaker eller transporten har ikke avklart årsaken. Bombegruppen i Oslo vil bistå for endelig avklaring. — Politiet S-Trøndelag (@politiOpsSTPD) April 27, 2017

Rørosbanen er stengt mellom Røros og Glåmos

Veien er sperret

Lufthavnsjef Gudbrand Rognes bekrefter at lufthavnen er stengt og ansatte og flypassasjerer er evakuert.

- Siste person ble evakuert for ett minutt siden, sa Rognes til Adresseavisen klokka 15.56.

- Jeg ønsker ikke å komme med flere opplysninger på nåværende tidspunkt. Politiet har tatt over saken, sier Rognes.

Han forteller at det var de som varslet politiet om funnet, og at de satte igang krisehåndteringsplanen sin.

Utslag på last

Tidligere på ettermiddagen kunne operasjonsleder Kamilla Engen ved Trøndelag politidistrikt fortelle at de hadde fått utslag på noe last som hadde vært på lang reise med fly.

Ifølge Engen har lasten vært innom minst én annen flyplass før den nådde Røros lufthavn.

- Utslagene som er gjort har medført at vi har gjennomført sikkerhetstiltak for å ivareta alles sikkerhet til undersøkelsene er utført.

Politiet har satt opp sperringer på alle adkomstveier inn til Røros lufthavn opplyser fotograf Geir Tønset.

Kjent sender og mottaker

Engen forteller at politiet kjenner til både sender og mottaker av lasten.

- Vi er i kontakt med dem nå, og vi kjenner også til innholdet i lasten, sier Engen.

Operasjonslederen kan ikke si noe om hvor lang tid undersøkelsene av lasten vil ta.

- Vi har dessverre ikke noe oversikt over det nå.

