Politiet etterforsker fortsatt sprengstoffsiktet mann

Saken oppdateres.

Det var torsdag 17. november i fjor at mannen ble pågrepet . På gården ved Svorkmo skal det ha blitt funnet skytevåpen, ammunisjon og sprengstoff, har politiet tidligere opplyst. Forsvaret valgte deretter å detonere seks ladninger på gården. Mannen ble etter pågripelsen varetektsfengslet i en periode, inntil han ble løslatt av Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett i desember i fjor.

- Saken er fortsatt under etterforskning, men er i sluttfasen, sier etterforskningsleder Randi Fagerholt ved Orkdal- og Agdenes lensmannskontor.

LES OGSÅ: Naboer: Politiet burde ha varslet om eksplosjonene

Kom med feil opplysninger

Hun opplyser at Forsvaret har gått gjennom sprengstoffet som skal ha blitt funnet hos mannen, og at de har skrevet en rapport som er overlevert til politiet. Fagerholt har tidligere overfor Adresseavisen opplyst at den siktede mannen hadde store mengder militært sprengstoff på eiendommen sin. Dette går hun nå tilbake på.

- Det er feil. Sprengstoffet som ble funnet var sivilt. Her har vi uttalt oss på sviktende grunnlag - det kan Forsvaret bekrefte, sier Fagerholt.

Hun legger imidlertid til at det ble beslaglagt både militær ammunisjon og fenghetter hos siktede.

- Sprengstoffet som ble funnet var så ustabilt at det ble destruert på stedet. Det var ikke forsvarlig å frakte det, forklarer etterforskningslederen.

LES OGSÅ: Frykter at siktet mann skal kvitte seg med mer våpen og ammunisjon

Nekter for familievold

I forbindelse med etterforskningen mot mannen lette politiet i fjor vinter etter nedgravd sprengstoff på gårdseiendommen til mannen . De brukte hunder fra Forsvaret, men det ble ikke funnet noe. I desember i fjor ble det også gjort søk på en skogseiendom ikke langt fra siktedes gård. Fagerholt opplyste den gang at de hovedsakelig lette etter våpen. Det ble brukt politihunder, men etterforskerne fant ikke noe denne gangen heller .

Mannen er siktet for grov ulovlig befatning med skytevåpen og eksplosiver, samt familievold. Adresseavisen har tidligere fått opplyst at han nekter straffskyld for vold, men at mannen har erkjent at sprengstoffet ikke var forskriftsmessig oppbevart.

- Hans syn er ikke endret etter løslatelsen fra varetekt i desember. Han stiller seg likedan til siktelsen i dag, sier advokat Kaja K. Okstad, som forsvarer mannen.

- Hvorfor oppbevarte han sprengstoff, våpen og ammunisjon?

- Det ønsker ikke klienten min at jeg skal uttale meg om, sier forsvareren, og legger til:

- Allerede i februar sa politiet at etterforskningen var i en sluttfase. Det er en stor belastning for min klient å gå og vente, sier Okstad.

Adresseavisen har vært i kontakt med den siktede mannen. Han ønsker ikke å uttale seg om saken, men viser til sin advokat.