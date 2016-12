Disse cruiseskipene kommer til Trondheim i 2017

Saken oppdateres.

Se hele lista over planlagte cruisebesøk lenger ned i denne artikkelen!

Totalt skal 28 ulike cruiseskip avlegge tilsammen 58 besøk i trønderhovedstaden i 2017. Det viser en oversikt fra Trondheim havn.

- Det er ikke flere anløp enn det vi hadde i fjor, men anløpene sprer seg litt mer utover året, og det er veldig bra. Vanligvis begynner ikke cruiseanløpene før i juni, i år har vi første anløp allerede 22. februar, sier cruisekoordinator Fabiola Torp Herfjord.

Færre gjester enn i 2016

Totalt regner Trondheim havn med at 98 805 cruisepassasjerer vil besøke Trondheim i 2017. Dette tallet er noe lavere enn besøkstallet for 2016, da 103 000 cruisepassasjerer besøkte Trondheim.

- I 2017 mister man snuhavnoperasjonene, og da går besøkstallene ned. Det er kjempedumt. Det skyldes en oppgradering av rullebanene på flyplassen som fører til at jumboene ikke kan lande der, sier Torp Herfjord.

Snuhavnoperasjoner innebærer at Trondheim blir første og siste stopp for cruisereiser, og da flys gjerne cruisepassasjerer til og fra Værnes med store fly. Ifølge Torp Herfjord planlegges det snuhavnoperasjoner i Trondheim igjen i 2018.

Flere gjester i 2018

Det største cruiseskipet som besøkte Trondheim i 2016, gigantskipet Queen Mary 2, kommer ikke tilbake i 2017. Rederiet bak Queen Mary 2, Cunard Cruise Line, planlegger imidlertid Trondheimsbesøk i 2018, da med skipet Queen Elizabeth. Det ankommer etter planen Trondheim mandag 9.juli 2018.

I 2018 kommer også luksuskipet The World, som ble bygget i Rissa i 2002, til Trondheim. Etter planen ankommer skipet tirsdag 28.august 2018.

- The World er et fantastisk skip som er ganske berømt. Skipet har både golfbane og tennisbane om bord, og er som en liten by, sier Fabiola Torp Herfjord.

I 2018 forventes hele 65 cruiseanløp i Trondheim, og Trondheim havn regner med at 106 832 cruisepassasjerer vil besøke Trondheim.

Disse skipene ventes i 2017

Disse cruiseskipene skal etter planen besøke Trondheim i 2017. Curiseskipene er rangert etter estimert antall passasjerer.

1. Costa Pacifica

Costa Cruise Line

Estimert passasjerantall: 3700

Kommer til Trondheim: 8.juni, 19.juni, 30.juni, 11.juli og 22 juli 2017.

2. Crown Princess

Princess Cruises

Estimert passasjerantall: 3599

Kommer til Trondheim: 22.juni og 17.august 2017.

3. Mein Schiff 3

TUI Cruises

Estimert passasjerantall: 2750

Kommer til Trondheim: 25.juni og 13.august 2017.

4. Mein Schiff 1

TUI Cruises

Estimert passasjerantall: 2681

Kommer til Trondheim: 5.juni, 3.juli, 14.juli og 25.juli 2017.

5. Koningsdam

Holland America Line

Estimert passasjerantall: 2662

Kommer til Trondheim: 16.juni og 14.juli 2017

6. Mein Schiff 6

TUI Cruises

Estimert passasjerantall: 2500

Kommer til Trondheim: 11.juni 2017.

7. Mein Schiff 4

TUI Cruises

Estimert passasjerantall: 2500

Kommer til Trondheim: 27.juni og 4.august 2017.

8. Arcadia

P&O Cruises

Estimert passasjerantall: 2388

Kommer til Trondheim: 8.juli 2017.

9. Aidasol

Aida Cruises

Estimert passasjerantall: 2194

Kommer til Trondheim: 20.mai, 30. mai, 9.juni, 6.juli, 16.juli, 26.juli, 5.august og 15.august 2017.

10. Norwegian Jade

Norwegian Cruise Line

Estimert passasjerantall: 2000

Kommer til Trondheim: 25.juni og 7.juli 2017.

11. Rotterdam

Holland America Line

Estimert passasjerantall: 1404

Kommer til Trondheim: 1.juni og 15.juni 2017.

12. Aidacara

Aida Cruises

Estimert passasjerantall: 1298

Kommer til Trondheim: 22.februar, 8.mars, 22.mars og 5.april 2017.

13. Aidavita

Aida Cruises

Estimert passasjerantall: 1266

Kommer til Trondheim: 16.april og 29.april 2017.

14. Magellan

Cruise & Maritime Voyages

Estimert passasjerantall: 1250

Kommer til Trondheim: 20.oktober og 9.november 2017.

15. Black Watch

Fred. Olsen Cruise Lines

Estimert passasjerantall: 804

Kommer til Trondheim: 31.desember 2017

16. Prinsendam

Holland America Line

Estimert passasjerantall: 794

Kommer til Trondheim: 23.juni 2017.

17. Pacific Princess

Princess Cruises

Estimert passasjerantall: 668

Kommer til Trondheim: 30.juni 2017.

18. Nautica

Oceania Cruises

Estimert passasjerantall: 650

Kommer til Trondheim: 28.juni 2017.

19. Deutschland

Peter Deilmann Cruises

Estimert passasjerantall: 520

Kommer til Trondheim: 28.mai 2017.

20. Saga Pearl II

Saga Cruises

Estimert passasjerantall: 502

Kommer til Trondheim: 2.juni 2017.

21. Minerva

Estimert passasjerantall: 441

Kommer til Trondheim: 12.mai 2017.

22. Hamburg

Hub Operations

Estimert passasjerantall: 420

Kommer til Trondheim: 10.juni 2017.

23. Berlin

FTI Cruises

Estimert passasjerantall: 412

Kommer til Trondheim: 21.juni og 8.juli 2017.

24. Silver Cloud

Silversea Cruises

Estimert passasjerantall: 300

Kommer til Trondheim: 3.juli 2017.

25. Silver Wind

Silversea Cruises

Estimert passasjerantall: 270

Kommer til Trondheim: 23.juni og 25.juli 2017.

26. Hebridean Sky

Poseidon Expeditions

Estimert passasjerantall: 112

Kommer til Trondheim: 8.juli og 8.august 2017.

27. Expedition

G Adventures

Estimert passasjerantall: 100

Kommer til Trondheim: 18.mai, 29.mai og 4.juni 2017.

27. Serenissima

Noble Caledonia

Estimert passasjerantall: 100

Kommer til Trondheim: 30.juni 2017.