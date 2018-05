Fem ting du må vite om Google Duplex, året skumleste teknologi

Tromsdal tiltalt for å ha hyret torpedoer for å skade meddommer

Saken oppdateres.

Alle som har forsøkt å snakke med en dings, skjønner øyeblikkelig at de snakker med et dataprogram. Når Google Maps-stemmen ber deg ta til venstre er den like insisterende som en feilmelding i Windows. Apples Siri har en så flat stemme at du ville oppfordret henne til å ringe legen hvis hun var et menneske.

Det er noe ganske annet enn i tv-serier som «Westworld», der maskinene både ser ut som og ter seg som mennesker. I går kom vi et skritt nærmere en slik virkelighet.

Under utviklerkonferansen Google IO presenterte Google-sjef Sundar Pichai et program som kan snakke med et menneske uten å avsløre at det er en maskin som prater. Det heter Google Duplex, og vil gjerne hjelpe deg å bestille time hos frisøren.

Her er fem spørsmål og svar om Duplex.

1. Hva er Google Duplex?

Google Duplex er en funksjon som skal bygges inn i Google Assistant. Hensikten er at den skal kunne gjøre enkle oppringninger, for eksempel booke et bord for deg eller bestille en hårklipp. Glimrende, ikke sant.? Men det som gjør Duplex skummel, er at den høres ut som en ekte person. Duplex sier "øhh" og "mhm", nøler, følger opp spørsmål og sier "så bra, takk". Ingenting tyder på at frisøren som blir oppringt skjønner at hun har å gjøre med en maskin. Du kan se selv:

2. Hvor creepy er dette på en skala fra en til ti?

Jeg rygget spontant en halvmeter unna skjermen da jeg så presentasjonen av Duplex. Åtte av ti poeng.

Heldigvis sier Google at Duplex kommer til å si fra at den er en maskin når den ringer.

3. Hvordan har Google klart dette?

Duplex er basert på såkalt NLP-teknologi, som står for «natural language processing». Det er en teknologi som skal lære datamaskiner å forstå menneskespråk. Apples Siri og Amazons Alexa bruker også NLP, men Duplex virker langt mer avansert.

Språket vi snakker til daglig, er ekstremt komplisert. Vi kan skifte tema på flekken, følge opp digresjoner, få uventede tilbakemeldinger, snakke utydelig og ugrammatisk. Verken Siri eller Amazons Alexa har nubbsjans til å henge med.

Så galt kan det gå når Amazons Alexa får et uventet spørsmål:

Så lenge Duplex snakker om et tema den er «trent» til å forstå, holder den tritt med samtalepartneren på samme måte som et menneske. Det gjør at den kan ha en helt naturlig samtale med en restaurant, for eksempel.

Øyeblikket som virkelig fikk meg til å kveppe, kom da en restaurantmedarbeider fortalte Duplex at det ikke gikk an å reservere bord, man måtte vente på å få tildelt plass i stedet. Svaret? Duplex spurte hvor lenge man normalt måtte vente, det samme som du og jeg ville gjort.

Det er ikke uten grunn at enkelte mener at Google har laget det første programmet som er i nærheten av å bestå Turing-testen.

4. Turing-testen?

Turing-testen er oppkalt etter den britiske matematikeren Alan Turing, som sist fikk oppmerksomhet gjennom filmen The Imitation Game. Allerede i datamaskinenes barndom på 1950-tallet hadde man begynt å lure på om maskinene en dag kunne lære å tenke. Turing foreslo en test som kunne vise om en maskin kunne sies å tenke. Den er ganske enkel: Hvis et menneske kan snakke med en maskin uten å forstå at det er en maskin hun snakker med, sier testen at maskinen kan tenke.

5. Tenke?!? Hva blir det neste? Skynet fra Terminator-filmene?

Som Facebook ville sagt: Det er komplisert. Selv om Duplex kan etterligne et menneske, betyr ikke det at den kan tenke. Programmet må følge med på hvordan samtalepartneren reagerer, velge spørsmål det er naturlig å stille og alle de andre bitte små tingene vi mennesker gjør når vi snakker. Om det ikke er tenkning, er det ubehagelig likt.

De lærde strides om hva tenkning egentlig er. Noen mener det er nok at en maskin oppfører seg som et menneske for at vi kan si at den tenker. Andre mener at man må ha en opplevelse av å tenke, slik vi mennesker har. Det siste har Duplex selvfølgelig ikke.

Så pust med magen: Sannsynligvis har ikke Google laget en tenkende maskin. Men det er skummelt tett på.

