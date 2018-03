Sju nye til Stokkøya

Saken oppdateres.

Fra før er Motorpsycho, Ida Jenshus, Pom Poko, Torgeir Waldemar, Emile the Duke, Kajander og Haunted Mansions klar for tidenes første Stokkøya Festival. I dag slipper festivalen sju nye navn.

Blant dem finner vi svenske Ebbot Lundberg & The Indigo Children. Lundberg er for mange bedre kjent som den tidligere frontfiguren i The Soundtrack of Our Lives, og en av de mest karismatiske frontfigurene i skandinavisk rock.

- Da vi så dem under Wheres the Music i Norrköping tidligere i vinter, fikk vi helt bakoversveis. For en energi! Noe helt annet enn da jeg så Soundtrack of our Lives i Trondheim i 2012. Da virket de leie av turnélivet, men nå har han fått med seg en gjeng 25-åringer og det låt utrolig bra, mener festivalsjef Thomas Ryjord.

Vil gå utenfor allfarvei

Blant overraskelsene er en gjenforening av Youth Pictures of Florence Henderson, kanskje den fremste representanten for postrock-sjangeren i Trondheim på 00-tallet.

- Det er med dem som med flere andre artister, de er nysgjerrige på festivalen og ønsker å spille. Det er også et eksempel på at vi ønsker å gå litt utenfor allfarvei, at vi skal være en utypisk sommerfestival, mener Ryjord.

De andre navnene i slippet er den ferske Urørt-vinneren Jon Olav, svenske Pale Honey, og trondheimsbandene Sunswitch og Toy Savoy. I tillegg kommer Marianne Meløy med forestillingen «Bunnlinja», som var en suksess på Trøndelag Teater i 2016.

Ryjord forteller at de med de til nå 14 navnene har sluppet halvparten av sceneprogrammet. I tillegg kommer en rekke andre arrangement. Festivalen arrangeres 29. og 30. juni.

To tredeler utsolgt

Festivalområdet blir strandaksen mellom Strandbaren og Bygda 2.0, med Bygdeboksen som naturlig base og med hovedscene ved steinbruddet like ved.

Allerede er rundt 1000 av de i alt 1500 festivalpassene solgt. Innendørs overnatting er utsolgt, men det er fortsatt teltplasser på hovedcampen samt båt- og bobilplasser ledig, opplyser festivalen.

Førstkommende fredag legges det også for første gang ut dagsbilletter, 300 i tallet.