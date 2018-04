- Alle pass er utsolgt

Saken oppdateres.

Allerede ved juletider var det mye som tydet på at det kom til å bli rift om festivalpassene under årets Nidaros blues festival.

- Vi hadde et spooky bakteppe her noen dager, med mulig streik. Men nå går vi klar av den også. Å ha utsolgt lenge før festivalen starter er selvfølgelig en veldig behagelig situasjon for oss. Vi vet at økonimien er trygg, og det betyr at vi kan gå over andre detaljer, sier festivalsjef Jan Engen.

Fest eller konsert?

For mange er det tradisjon å legge inn ei blueshelg i Trondheim i april.

- Mange booker rom til neste år når de sjekker ut. Vi har en voksen, kjøpesterk gruppe som er ferdig med å rulle i gjørma. Inkludert meg selv.

For mange er dette ei hotellhelg med shopping, restaurantbesøk og god musikk. Noen er veldig interessert i blues, andre er kanskje mer inn for totalopplevelsen.

- Vis hensyn

- Det er et dilemma at noen føler de får ødelagt konsertopplevelsene av skrål og skravling, selv om jeg mener at vi ikke har vært veldig plaget. I år har vi forsøkt å oppfordre folk til å vise hensyn og bruke barområdene til den sosiale delen. Dette står i programmene og vi har hengt opp plakater på festivalområdet. Samtidig kan vi ikke legge inn forbud mot å prate, heller. Festivalkvelden går tross alt over mange timer, sier Engen.

Med fullt hus og utsolgte pass i alle varianter, kommer mellom 7000-8000 å være innom festivalen fra onsdag - lørdag.

- I tillegg kommer de som besøker Barnas bluesfestival, der blant andre Toby Lee (13) skal spille.

- Gleder meg til Waterboys

- Hvor viktig er Blues-kid'n Toby?

- Jeg tror han er viktig. Han åpner øynene for andre unge. Selv fikk jeg tips om ham for et par år siden, men gjorde ikke noe framstøt da. Siden har han stått på mange scener og deltatt på verdens største talk-show, og på toppen av det hele er han en Youtube-sensasjon. Toby kommer til å dukke opp i flere konserter, lover Engen.

Selv har han ikke hørt Toby live, og gleder seg til det.

- Det skal bli artig å høre hva han får til. Men jeg gleder meg aller mest til Waterboys. Dem har jeg sett, og det var rett og slett fantastisk.

LES OGSÅ: Jan Engen i Nidaros bluesfestival mener det er Gammel-Erik og Satan sjøl som har snekra sammen skjemaet for tilskudd som han må fylle ut.

LES OGSÅ: Adam fronter historisk opptur for trønderske bluesfestivaler