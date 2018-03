Null kontroll på kontinentet

Etter å ha prøvd å redde to gamle hus, endte Tone med å bygge et nytt

Det er et under om noen europeere har neglene intakt på mandag. Søndag 4. mars er det valg i Italia. Samme dag skal de tyske sosialdemokratene bestemme seg for om de vil gå i regjering med Angela Merkel. Situasjonen i Europa kan raskt komme ut av kontroll.

Den italienske sentrum-venstresiden er så splittet at den er satt ut av spill. Protestpartiet Femstjernebevegelsen (M5S) vinner velgere gjennom motstand mot korrupsjon og utbredt politikerforakt. Ifølge meningsmålinger er de Italias største parti, men en velkjent, solariumsbrun skikkelse gir dem konkurranse.

Silvio Berlusconi er nemlig tilbake på den politiske scenen med sitt parti Forza Italia. På grunn av en dom for skattesnusk kan han ikke bli statsminister. Nå leder han en høyreallianse med nasjonalistpartiet Lega Nord, kristendemokratene Noi con l'Italia og det «nyfascistiske» Fratelli d'Italia.

At alliansen ligger an til å få 30–40 prosent av stemmene, får verdens høyrepopulister til å gni seg i hendene. Fratelli-lederen Giorgia Meloni har vært på besøk hos Ungarns Viktor Orbán. Der snakket de varmt om å forsvare Europas grenser. Donald Trumps tidligere strateg Stephen Bannon er i Roma. Han fryder seg over høyrenasjonalistenes vinnersjanser, og støtter Lega Nord-sjefen Matteo Salvini.

Hvis M5S ender med å danne regjering, må de søke støtte hos Berlusconis koalisjon. Alternativt må høyrekoalisjonen søke støtte hos M5S. Det kan bli mer utfordrende, for M5S har tidligere sagt at de ikke vil støtte noen koalisjon.

Uansett utfall, er det duket for problemer. Den italienske statsgjelden er skyhøy (130 prosent av BNP) og arbeidsledigheten er på 11 prosent. M5S-politikerne er uerfarne, og sjansen for at de får økonomien på rett kjøl, er liten. Berlusconi har på sin side lansert en hodeløs økonomisk politikk, blant annet en skattereform som vil gi flat skatt. Italienske økonomer mener statsgjelden vokse ytterligere om Berlusconi følger opp valgløftet. I verste fall kan Italia havne i samme gjeldsfelle som Hellas.

Også Tyskland knaker i sammenføyningene. I fjor mislyktes Angela Merkel i å danne en koalisjonsregjering med De Grønne og det liberale FDP. De konservative kreftene i partiet murrer fremdeles over regjeringens håndtering av flyktningstrømmen i 2015, da Merkel åpnet grensene. Flere mener partiet må forberede seg på tiden etter Merkel.

Sosialdemokratene i SPD gjorde et elendig valg i fjor. Etter en opprivende lederstrid mellom Martin Schulz og SPD-nestoren Sigmar Gabriel, har oppslutningen om partiet sunket videre. Schulz skulle opprinnelig bli utenriksminister, men har nå trukket seg.

Søndag skal partimedlemmene stemme over hvorvidt SPD skal satse på en ny Merkel-ledet koalisjon. Den fungerende partilederen Andrea Nahles har lyktes med å samle partiledelsen bak regjeringsprosjektet. I ungdomspartiet Jusos er motstanden imidlertid stor. Lederen Kevin Kühnert, som går under tilnavnet «melkefjes» (Milchgesicht), har agitert kraftig mot et nytt regjeringssamarbeid. Det er et høyrisikospill.

Hvis SPD avviser et nytt regjeringssamarbeid, blir det nyvalg. Nye meningsmålinger tyder på at under 20 prosent av velgerne støtter sosialdemokratene. Det er en reell sjanse for at det høyreradikale Alternative für Deutschland vil bli større enn sosialdemokratene, hvis et nyvalg blir utlyst. Et slikt nederlag vil være knusende, ikke bare for SPD, men for sosialdemokratiet i Europa.

Ingen har kontroll over situasjonen. 5. mars kan bli en blåmandag av historiske proporsjoner for EU.

