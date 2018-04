Trondheims-politikerne bryr seg ikke om hockeyspillerne

Saken oppdateres.

Når det gjelder hallkapasitet for hockeyspillere, er Norge for et u-land å regne. Hvis vi legger til grunn de aktives mulighet for istid og grunnlag for videre rekruttering, er Trøndelag fylke dårligst i dette u-landet.

Av Norges ishockeyforbund sin oversikt over aktive medlemmer i 2016, er det registrert 1773 spillere i Trøndelag fordelt på i alt fire ishaller. Dette blir det et snitt på 443 spillere per hall.

For andre regioner i landet det er naturlig å sammenligne med, ser vi følgende tall for 2016: Rogaland: 276, Akershus: 361, Oslo: 382, Hedmark/Oppland: 175 og Østfold: 264.

Når vi i tillegg vet at en av de fire hallene i Trøndelag, Bjugn ishall, ikke benyttes i hverdagen av noen av de aktive spillerne, burde alle forstå at det er massivt press på istidene i Trøndelag.

Jeg skriver en bok om norsk ishockey. Her sier Jan Morten Dahl i et intervju at de noen ganger må henvise unger til andre hockeyskoler og at de ikke aktivt rekrutterer barn til hockeyskolene. Kapasiteten er allerede er sprengt. For alle med et hjerte i hockeyen, er det ekstra gledelig å se at sporten for alvor også har fått innpass hos jentene. Samtidig medfører dette problemer, for hvor i all verden skal de trene?

Kapasiteten er såpass sprengt at det ikke er mulig å etablere tilbud for de som ikke ønsker elitesatsning. Så hvis en er 15 år gammel, har man i praksis valget mellom å være med på landsomfattende serie eller legge opp.

For meg ser det ut som Trondheim er kommunen hvor ingen politikere bryr seg om ishockeysporten. Et eksempel på hvor likegyldige politikerne i Trondheim fremstår: Det skal bygges et storanlegg sentralt i Trondheim med flere innendørs baneflater for håndballen, inkludert en storhall som kan brukes til kamper og konsertarena.

Daværende leder for Trondheim FRP, Mats Ramo forklarer i nettavisen trondheim24.no 1. mars 2017 hvorfor man ikke kunne inkludere kamparena for ishockeyen i planene og uttaler: «Tanken på å bygge et anlegg der man bruker to dager på å fryse ned og smelte is som en arena både for håndball og ishockey vil føre til at man har en tom hall fire av sju ukedager dersom både Byåsen og Nidaros skal spille kamper samme dag». Ordfører Rita Ottervik sa tidligere til NRK at «isen trenger minusgrader og håndball trenger plussgrader, så dette forslaget er helt ko-ko». Jeg stusset på disse utsagnene og gjorde det som nevnte politikerne i Trondheim burde gjort, om de hadde giddet engasjere seg; å høre med ekspertisen.

Jeg ringte arenasjef for Stavanger Oilers, Petter Nystrøm. Han jobber til daglig med å gjøre DNB arena klar for ulike arrangement enten det er ishockey, konserter, messer eller annet. Om nevnte uttalelser fra Ramo sier Nystrøm:

«Han vet ikke hva han snakker om, for å si det veldig enkelt. Han har misforstått totalt. Vi smelter for eksempel ikke isen. Vi legger dekke rett oppe på isen og bruker seks til åtte timer til å rigge om fra ishall til konserter. Her i DNB arena har vi ikke særlig erfaring med å legge om til håndballbane spesifikt, men jeg kan nevne at i Madison Square Garden i New York har de hockeykamp på formiddagen for deretter å ha basketkamp seks timer senere».

Konfrontert med Otterviks utsagn sier Nystrøm: «Hadde denne uttalelsen vært gjort helt i startfasen i ren uvitenhet, kunne jeg skjønt det. Men, hun har jo ikke satt seg inn i kunnskapen som finnes der ute». Ottervik sa videre til NRK i 2011 at hun var opptatt av at de mange ungene som drev med håndball og trengte mer trening og spilletid, skulle få det så fort som mulig.

Ja, hun var sågar beredt til å ta saken i egne hender og sette i gang gravingen selv, dersom administrasjonen ikke fortet seg. Et imponerende engasjement for håndballen er bra, men ungene som spiller ishockey bryr Ottervik seg lite om.

Det er hvertfall ikke snakk om å faktisk sette seg inn i muligheten for å kombinere hockey og andre idretter i en hall, som en flere andre steder i verden har vært så «ko–ko» å etablere. Når det er sagt, er det ikke åpenbart at å kombinere håndball/hockey i en hall er en god løsning. Det koster penger å rigge om til ulike dekker.

Selv er jeg usikker på om det er en god ide å kombinere en hall som primært brukes til håndball med hockey. Men det som er påfallende og symptomatisk i Trondheim, er at politikere ikke engang tar seg bryet med å få inn relevant informasjon før de uttaler seg og gjør vedtak.

I videre samtale med Nystrøm setter han ord på et sted skoen utvilsomt trykker: «Vi har et uttrykk på Jæren som sier «der det er vilje, der er det vei». Status quo blant politikerne i Trondheim synes å være ingen vilje og heller ingen vei.

Politikerne må komme på banen nå og flagge hva de mener. Hvis de ulike partiene i Trondheim ønsker å la være å prioritere flere isfalter i byen er det fair nok. Da vet velgerne hvor dere står og kan selv være med å bestemme over stemmeseddelen i neste omgang.

Nå vet jeg at det jobbes med planer for et anlegg i Trondheim som inkluderer isflate. Hvis dette ikke blir noe av, får de ansvarlige redegjøre for hvordan de tenker. Jeg forventer et svar fra ansvarlige politikere i Trondheim på dette innlegget.

