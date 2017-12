På tide at EU setter hardt mot hardt i Polen

Saken oppdateres.

En TV-kanal har blitt bøtelagt for å ha dekket demonstrasjoner mot regjeringen. Ministre er i åpen konflikt med grunnlovsdomstolen. Halvparten av dommerne blir tvunget til å fratre sin stilling. Nei, det handler ikke om en obskur bananrepublikk, men om Polen. Under det regjerende Lov- og rettferdighetspartiet har landet gått i en stadig mer autoritær retning. Nå har EU endelig somlet seg til å gripe inn.

Bakgrunnen er at utviklingen i Polen har bekymret EU over lengre tid. Nylig signerte landets president en rekke lover som til sammen utgjør en alvorlig trussel mot rettsvesenets uavhengighet, blant annet ved å gi justisministeren myndighet til å utpeke dommere. Det åpner for politiske utnevnelser, ikke minst til høyesterett.

EU har lenge vært handlingslammet i møtet med den autoritære utviklingen i land som Polen og Ungarn. Ved å innlede en såkalt artikkel 7-prosess mot Polen, har EU endelig vist at de mener alvor med å forsvare de europeiske grunnverdiene. Hvis Polen ikke endrer kurs, kan de miste stemmeretten i EU. Det er kraftig lut, men det må antakelig til.

Noen snakker om at EU nå slipper «en atombombe» på Polen. Man bør ikke kimse av artikkel 7, men å kalle den en atombombe, er en kraftig overdrivelse. Polen har flere støttespillere i EU-systemet, deriblant Romania, Slovakia og Ungarn. De kan hindre at Polen blir utsatt for økonomiske sanksjoner, selv om landet mister stemmeretten.

Uansett har EU tatt et riktig valg. Hvis Polen slipper unna med å angripe domstolenes og pressens uavhengighet, er det et tydelig signal om at statsledere med autoritære lengsler har fri bane. Vi gjetter på at Ungarns statsminister Viktor Orbán drømmer om at EU ikke lykkes med å stagge Polen. Det er ikke bare fordi Polen er Ungarns viktigste støttespiller i EU, men fordi det vil gi Orban et signal om at han kan fortsette å undergrave ungarske institusjoner.

Hvis medlemslandene i EU stiller seg bak bruken av artikkel 7 mot Polen, kan de vise at de felles politiske verdiene i Europa er mer enn ord. Gjør de retrett, vil det ikke bare være pinlig, det vil også vise at EU mangler vilje til å stå opp for demokratiske prinsipper. I et Europa hvor liberale verdier er under press, er et EU som ikke tør vise muskler det siste som trengs.

