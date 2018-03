Helt nødvendig å sørge for skittentøyvask i Frp

Her er ordførerne i Trondheims nabokommuner kravliste for å gå med på bilkutt

Dårlig hukommelse, tåkeprat og bortforklaringer har vært gjennomgangstonen i håndteringen av slike saker.

Ramo skrev mandag et leserinnlegg i Adresseavisen der han tar et voldsomt oppgjør med partiledelsens håndtering av saken der en nasjonal tillitsvalgt i Frp og FpU har brutt reglene for seksuell trakassering, men han får likevel fortsette i sine politiske verv. Ramo mener partiet, og særlig lederen i organisasjonsutvalget – Helge André Njåstad – har gjort en så elendig jobb at unge jenter ikke lenger kan føle seg trygge på partiarrangementer. Det er en alvorlig kritikk som rettes mot Njåstad og hele den sentrale ledelsen i Frp.

LES OGSÅ: - Alle andre parti har tatt et oppgjør med seksuell trakassering. Men ikke Frp

Reaksjonen kommer etter at det lørdag ble kjent at den tillitsvalgte får fortsette i sine verv, til tross for at han blant annet via Snapchat skal ha invitert en 14-åring til sex. Man skulle tro at Siv Jensen og de øvrige i partiledelsen nå hadde skjønt at slike saker må håndteres på en annen måte enn de har vist til nå.

Varslere har opplevd å ikke bli tatt på alvor. I saken mot stortingsrepresentant Ulf Leirstein husket ikke partiledelsen at de hadde blitt advart mot hans oppførsel tidligere. I sak etter sak om seksuell trakassering har partiledelsen etterlatt et inntrykk av at de ikke tar seksuell trakassering på alvor.

Mads Ramo opplever kritikk fra sine partifeller når han nå velger å slå alarm om partiets evne til å rydde opp. Det er aldri populært når noen tar skittentøyvasken med seg inn i det offentlige rom. Flere kilder i partiet mener han burde tatt saken opp internt. Selv sier Ramo at han har forsøkt alle mulige måter internt, og at det nå var nødvendig å gjøre dette til en offentlig sak. Han skal ha ros og støtte for at han tør nettopp det. Frp burde heller gått i seg selv og gransket sine egne prosesser fremfor å hoppe i skyttergravene når kritikken kommer opp.

Frp burde vært glade for at det finnes tillitsvalgte i partiet som fortsatt har mot og rettferdighetssans nok til å slå i bordet når det er behov for det. Mads Ramo bør få støtte og klapp på skuldra for den kampen han nå tar, ikke kritikk og kjeft fra egne partifeller.