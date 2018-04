Jo, det er mulig å klare seg uten oljepenger

Så kom en svær traktor med fres og sprøytet grus, is og asfalt inn over plenene på Flatåsen

I flere år har politikere og næringslivsledere snakket varmt om en grønn omstilling av norsk økonomi. Likevel fortsetter oljeutvinningen i høyt tempo. I år tilbød Olje- og energidepartementet hele 75 utvinningstillatelser, en ny rekord. Selv om Statoil skal skifte navn til Equinor, er det fremdeles hydrokarboner som er kjernevirksomheten. Inntrykket er at det grønne skiftet går treigt. Likevel finnes lyspunkter.

Fredag ble det kjent at programkomiteen i Unge Høyre taler moderpartiet midt imot. Ungdomspartiet går inn for å verne Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring, stikk i strid med Høyres politikk. Det viser at miljøbevisstheten vokser i ungdomspartiet. Regjeringsplattformens løfter om et grønt skatteskifte og satsing på grønn teknologi er positive, men de kommende årene må løftene følges opp. Vi håper ungdomspartiet kan gi Høyre en dytt i riktig retning, slik at satsingen på grønn omstilling trappes opp.

I Trøndelag viser Sintef at det er mulig å tjene penger – også uten olje. Etter oljeprisfallet i 2014 mistet Sintef 21 prosent av inntektene fra forskning på olje og gass. Likevel har forskningsstiftelsen levert et rekordresultat, med et overskudd på 206 millioner. De nye inntektene kom blant annet fra havbruk og fornybar energi, sektorer som vil få en mer sentral rolle i norsk økonomi når oljeinntektene faller.

Sintef-leder Alexandra Bech Gjørv sier til Adresseavisen at omstillingen var krevende. Kostnadene måtte kuttes kraftig. Flere ansatte måtte bytte jobb. Andre norske bedrifter kommer til å gå gjennom lignende omstillinger framover. De kan finne håp i at Sintef klarte å snu skuta da inntektene fra oljebransjen sluttet å strømme inn.

Det grønne skiftet blir neppe en dans på roser. Likevel gir Sintefs snuoperasjon grunn til optimisme. Norske forsknings- og teknologimiljøer trenger ikke oljenæringen for å tjene penger. Ja, det blir tøffe tilpasninger framover, men Sintef viser at det går an å komme helskinnet ut på den andre siden.

Verden har forpliktet seg til å få klimautslippene ned i årene som kommer. Selv om oljeprisen nå er på vei opp, må verden på sikt kutte kraftig i bruken av fossil energi. Norske bedrifter bør ta lærdom av Sintefs suksess og få fart på det grønne skiftet.

