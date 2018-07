Uten turister ville bysommeren vært sørgelig

Saken oppdateres.

Det er en sommer utenom det vanlige. Solen har fått de trønderske varmerekordene til å gå opp i røyk. I hele Norge går turistnæringen mot nok en rekordsommer. Mens varmen gir en ubehagelig påminnelse om klimaendringene, er det gode grunner til å glede seg over at turistene fyller gatene i Trondheim.

Men er det ikke bare trøbbel med turistene? I Barcelona er det så lukrativt å tilby overnatting til turister at leieprisene har skutt i været. I Berlin jakter etterforskere på huseiere som leier ut ferieleiligheter ulovlig. Noen setter opp prisene for å skvise ut leietakere, slik at det blir plass til flere Airbnb-gjester.

Turismen i Norge er heller ikke problemfri. Prekestolen og Trolltunga er overrent av amatørfotografer som utfordrer skjebnen i forsøket på å gjøre en god figur på Facebook. I flere kystkommuner har turistene gjort sin fornødne i hager og buskas fordi det ikke finnes nok toaletter.

Dagens Næringsliv skrev mandag om den enorme veksten i cruiseturismen i Geiranger. Det har ført til at luften i den idylliske fjordkommunen er fylt med eksos. Menneskemengdene skaper støy og trengsel.

I Norge er slike historier unntak, ikke regelen. Ifølge Innovasjon Norge og NHO Reiseliv er det rom for større vekst i turistnæringen i Norge. Stedene med de største problemene kan løse dem med bedre skilting og toalettfasiliteter. Strengere regulering av cruisetrafikken kan dempe presset.

Selv om vi har skrevet kritisk om cruiseturismens klimaavtrykk, er turisme i seg selv et gode for byen. Turistene legger igjen penger i butikker og på restauranter. Var det ikke for turistene, kunne Trondheim vært en spøkelsesby i sommermånedene. Når studentene fordufter, senker stillheten seg over Solsiden.

Den som ruslet gjennom Trondheim i helgen, kunne se at turistene holder liv i byen når mange trondheimere har satt kursen mot Barcelona, Berlin og Benidorm. Folk flokket til middelaldermarkedet. Olavsfestdagene fikk fastboende og tilreisende til å stimle sammen ved Nidarosdomen og på vestfrontmøter. Tydeligere bevis på at turisme gagner Trondheim, skal man lete lenge etter.

