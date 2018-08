Reitans plan er ikke det byen trenger

Saken oppdateres.

Det er nødvendig å utvikle Midtbyen, både med flere boliger, lokaler for større butikker og kontorfellesskap, men Reitan-selskapets planer er så store, og så omfattende at de truer med å forringe Midtbyens unike særpreg. Dette kvartalet tåler ikke bygninger som er åtte etasjer høye. Den endelige politiske behandlingen bør ende med at byggprosjektet blir mindre og at høyden reduseres betydelig.

I juni sa et flertall i bygningsrådet ja til å sende utbyggingsplanen for «Midtbykvartalet» ut på høring. Denne uka ga fylkespolitikerne tommelen opp for planene. I begge de to politiske organene sies det at størrelsen og utformingen på prosjektet må justeres, men det politiske flertallet er allerede nå positiv til høyere og større bygg enn de tidligere planene for området har lagt opp til.

Midtbyen har utfordringer og møter sterk konkurranse fra kjøpesentrene utenfor sentrum og fra netthandelen. Vi har lenge etterlyst tiltak som kan bedre forholdene for handelsstanden, skape flere boliger og gi mer aktivitet i bygatene. Men dette prosjektet forsøker å løse alle utfordringer med ett stort bygg. Det er en dårlig løsning. Det handler om å finne den riktige balansen mellom vekst og vern.

Det virker som om det politiske flertallet nå ønsker å vise handlekraft gjennom å gi E. C. Dahls eiendom anledning til å bygge stort og høyt. Det er fint med handlekraft, men ikke dersom den fører til at Midtbyens unike særpreg forringes. Trehusene i sentrum er en viktig del av byens sjel. Det lønner seg for Trondheim å ta vare på de historiske kvalitetene som gjør Trondheim attraktiv og unik.

Dersom arbeidet med å fornye og utvikle byen går på bekostning av det unike, går vi bakover i stedet for fremover i byutviklingen.