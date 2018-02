Jeg vil påstå de har lyktes med å lage selveste søknadsskjemaet fra helvete

Tre ungdommer sto for nesten halvparten av all vold og trusler i Stjørdal i fjor

Må dele en liten opplevelse med dere. Et av poengene med sammenslåing av fylker var vel å minske byråkratiet. På det området synes jeg mitt nye fylke Trøndelag virkelig har kommet godt i gang.

Jeg skulle søke på et beskjedent tilskudd til en kulturaktivitet og hadde jeg ikke visst bedre så ville jeg trodd at satan sjøl og Gammel-Erik har møttes på den gamle fylkesgrensa med et soddspann og en femlitersdunk hjemmebrygg på bordet. Der har de så bestemt seg for at nå skal vi lage selveste søknadsskjema fra helvete.

Og jeg vil påstå, det har de lyktes med.

Etter den vanlige registreringen med hvem som søker går det gradvis over i noe for meg helt uforståelig i forhold til søknadens karakter. Hør bare her hva vi må svare på.

Her lister jeg noen av hovedpunktene. Effektmål, Resultatmål, Måleindikatorer, Aktiviteter, Målgrupper, Forankring, Prosjektorganisering og Samarbeidspartnere. Milde himmel da mann, jeg skal jo bare arrangere en liten konsert til beste for folk i fylket som er glad i livemusikk.

Men dere skal vite det stopper ikke der, hold dere fast for nå tar det virkelig av.

HVILKE NASJONALE MÅL FORVENTER DERE AT PROSJEKTET VIL BIDRA TIL?

Tar med noen av spørsmålene under det nok så svulstige hovedpunktet.

1. Å STABILISERE ELLER ØKE BEFOLKNINGEN? Nå er jeg ganske sikker på at enkelte kanskje koser seg litt når de kommer hjem fra en konsert, men jeg er dessverre ikke i stand til å gi konkrete bevis på at Norge har blitt flere som en konsekvens av at Trondheim Live har arrangert konsert. Samtidig kan vi ikke se bort ifra det.

2. Å STYRKE, SIKRE ELLER ETABLERE ARBEIDSPLASSER?

3. ØKT INNOVASJON ELLER INNOVASJONSEVNE?

4. ØKT KOMPETANSE (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen

5. ØKT TILGJENGELIGHET (bedre veier, havner andre transporttiltak og bredbånd) Her er jeg nok litt mere sikker all den tid vi hadde en kompis som gikk feil retning ut av Skansen konsertsted på 80-tallet og i stedet for å havne i Kongensgt så havnet han i kanalen. I etterkant ble det montert en stige fra kaikanten ned til vannflata så vi kan kanskje si at en konsert gir bedre havner.

Da jeg kom til spørsmål om Milepælsplan og Prosjektdiagram slo jeg av PC´n tok en telefon til artistens management og avlyste konserten.

