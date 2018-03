Nettleie- en urban melkeku

Saken oppdateres.

For noen år siden ble strømnettet i Trondheim fusjonert bl.a. med styrelederens hjemmenett på Fosen. Der var det høy leie, mens den i Trondheim var rimeligere. Så skulle den utjevnes. Ikke ved at prisen på leien i distriktet ble satt ned, men ved at Trondheims innbyggere fikk økt sin.

Nå skjer det samme ved at Trønderenergi Nett og NTE fusjoneres og igjen skal nettleien utjemnes. Dette ifølge fortsatt samme styreleder. I Nord-Trøndelag er leien dyr og nok en gang må Trondheims innbyggere melkes.

Og siden nettselskapene fusjonerer, må selvfølgelig arbeidsplassene flyttes fra Trondheim til rett side av Gevingåsen. Distriktspolitikk på sitt beste!

Før fylkessamenslutningen vedtok eierne av NTE at de økonomiske verdiene for all del ikke måtte havne utenfor fylket, og de ble derfor fordelt på fylkets egne kommuner. Men bompenger for å bygge samferdsel får Trondheim fortsatt ha for seg selv!

Hvor er politikerne i Trondheim som også skal ivareta de økonomiske interressene og arbeidsplassene til egne innbyggere? Sitter de lamslått i et fjøs på Overvik og skuer opp mot Kystad?

Tore Paulsen Værnes