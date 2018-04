Fredag kveld var det seks personer med hver sin skuter som starta fra Singsås. Alle var fra SNO

Denne brua er i så dårlig stand at bare én lastebil kan kjøre over om gangen

Søk i ditt indre. Et eller annet sted murrer det. Men fortvil ikke. Hjelpen er like rundt hjørnet.

Så kom en svær traktor med fres og sprøytet grus, is og asfalt inn over plenene på Flatåsen

Fredag kveld var det seks personer fra SNO(Statens naturoppsyn) med hver sin skuter som starta fra Digre i Singsås i Midtre Gauldal kommune. De kjørte innover Samsjøveien.

De skulle til nabokommunen kunne en av de ansatte i SNO fortelle. Melhus, Selbu? Flåmarka? Dette er et eksempel på ressursbruken som er i fri utfoldelse når tiltak kan henges på miljøknaggen. Politiet har ikke slike ressurser for å oppklare, relativt sett, uskyldig kriminalitet.

Men SNO og Miljødirektoratet har. For å beskytte snø som smelter, mens politiet må henlegge stadig flere lovbrudd pga ressursmangler. Hva er det som holder på å skje i samfunnet vårt? Smeltende spor i snøen tillegges større vekt enn kriminalitet, fattigdom, sultkatastrofer, terror og krig. Snøskuter, enten det er til nytte eller lek, er blitt den store stygge fare.

Hva vil skje når el-snøskuterne kommer? For det gjør de. På samme måte som elbiler, elsykler og elbåter.

Det er nå blitt lov å bruke elsykkel i utmark og elpåhengser i vann som det ikke var mulig å bruke påhengere (forbrenningsmotorer) på tidligere. At små lette elsnøskutere med påhengte solladere kommer er helt opplagt. Er det godt føre kan man kjøre langt og lett dit man skal, bore et hull i isen med solcelledrillen, og henge ut snøret og rulle ut solcelleduken for å lade batteriene i elsnøskuteren. Ikke høres de og spora smelter fortere enn SNO oppdager dem.

Jeg går ut ifra at MD/SNO har laget en strategi for å tilpasse eksisterende lovverk slik at fremtidens elskutere blir forbudt. For enhver pris. Men kan de det? Uten samtidig å forby elsykler og elpåhengser? Forbyr de elpåhengser må de nesten forby seilbåter også.

Er det ikke på tide å tilpasse et regelverk om snøskuterbruk som er slik folk vil ha det og ikke som MD vil ha det? Hvermannsen etterspør ikke store områder som skal reguleres til såkalte rekreasjonsløyper. Per og Pål ønsker bare å kunne kjøre der det går vei om sommeren, på sin egen eiendom, til egen seter og fritidsbolig osv.

Å leike seg litt med skuteren i ei snøfonn er også harmløst. Det vet jeg. Og jeg vet også at det ikke er noe mål for skuterbrukerne å kunne kjøre over alt og til alle fjelltopper.

For oss som bor ved, og eier deler av Forolhogna Nasjonalpark, er det en kjent sak at det aldri har vært så mye snøskuterspor i området som nå. Og spora er det stort sett SNO, forvaltningen og forskere som lager.

Det absolutte minimumskrav er å få kjøre der det går vei om sommeren.

Det er ikke så mye forlangt når en sammenligner med andre inngrep i naturen som f.eks. vindmølleparker.