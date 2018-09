De var visst trygdet grunnet helsa, men spreke nok til å ta dykkerkurs og være på fylla i to måneder

Når du i tillegg besøker et offentlig toalett, burde du være så pertentlig at du skulle ønske såpedispenseren var fylt med klor

Her er et av Bymarkas beste utsiktspunkt mot Trondheim

Saken oppdateres.

Om lag 20 prosent av nordmenn i yrkesaktiv alder har NAV-støtte som primærinntekt. Det bør gi grunn til bekymring. I mange år har altfor mange endt opp som passive trygdemottakere.

LES OGSÅ: Mens fire søsken og mor kunne ta fly til pappa Mohammad i Trondheim, måtte storesøster Bayan (19) sette livet i fare for å komme seg til Europa. Årsak: Hun var for gammel for familiegjenforening

Ifølge bladet Forskning er samfunnsøkonom Knut Røed, Frischsenteret, Universitetet i Oslo, for bærekraften i velferdsstaten, særlig i en tid der befolkningen blir eldre og hvor stadig flere arbeidsinnvandrere fra EØS-området opparbeider seg trygderettigheter i Norge.

Mange innvandrere havner på trygd, men samlet sett skiller de seg ikke nevneverdig ut fra etniske nordmenn. Samtidig er det korrekt at enkelte grupperinger av innvandrere er sterkere representert på trygdemottaker-statistikken enn andre. Det skyldes blant annet språkproblemer og lav utdanning.

LES OGSÅ: For fjerde gang har tvillingene Tone Jøssund og Siv Grøteide reist til Hellas for å hjelpe mennesker på flukt.

Mange har lett for å glemme at det er veldig mange etniske nordmenn i beste yrkesaktiv alder som ikke jobber – rett og slett for at de ikke gidder! Sitter de ikke hjemme og agerer nettroll, finner du flust av de på kjøpesentere midt på dagen der de sitterforan en spillemaskin eller rundt et kafebord.

Jeg var i Østen på en to ukers sommerferie. Der traff jeg «Toril og Nina» i 40-årene. De var visst trygdet grunnet helsa, påstod de – men var spreke nok til å ta dykkerkurs og være på fylla i to måneder. Jeg drakk opp pilsen og takket for meg. Slike snyltere provoserer meg kraftig.

De aller fleste uføre har en viss arbeidsevne og bør derfor komme seg i produktivt arbeid – både for egen del og for samfunnets skyld. Så får heller våre politikere lage et system hvor man kan få delvis støtte sammen med lønn.

LES OGSÅ: - Strenge regler gjør det vanskeligere å integreres

Slik det fungerer i dag vil jeg kalle det moralsk forkastelig, og et enormt pengesløseri fra det offentlige.

Hør våre kommentatorer snakke om Oslo-eliten, bompengekrig, regjeringens fremtid, kultursommeren og JanO.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Ønsker du å motta aktuelle meninger i innboksen? Abonner på nyhetsbrevet mitt og få ukentlig innblikk i hva jeg mener er viktige debatter og interessante meninger, både i Adresseavisen og hos andre. -Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen.

Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten