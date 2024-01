Publisert: 3. januar 2024 kl. 20:43 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Til Charlotte og andre skolebarn med fortau full av snø.

Vi skjønner godt at dere syns det er dumt at fortauet er fullt av snø. Men alle fortau brøytes ikke på vinteren. Da må biler, syklister og gående dele veien. I Ullins veg for eksempel, er fortauet smalt og det er lite plass til snøen på siden.

Og kommer det mye snø, er det noen ganger vanskelig å finne et sted vi kan legge snøen. Når vi kommer med brøytebilen, så må vi ha et sted å legge snøen vi skyver bort fra veien. Og det er ikke alltid så lett. Noen ganger kan vi frese snøen opp i lufta og inn i hager eller områder som ligger langs veien. Men på mange veier brøytes snøen rett på fortauet. Det gjelder særlig der hvor fortauet ikke er så stort.

Det er flere typer fortau. Noen er helt nye og brede, og har plass til både sykler og rullestol. Andre er smale eller gamle, og der får vi ikke alltid til å brøyte med de store maskinene vi har.

Men selv om vi drifter veier og fortau sånn i dag, så kan det være at vi endrer måten vi gjør det på fremover. Og det er så bra at du og dine medelever sier ifra!

Nå tester vi blant annet nytt og lettere utstyr som kan brøyte mindre fortau som ikke tåler store maskiner.

Til slutt vil vi oppfordre alle sammen til å bruke refleks i vintermørke. Og til alle dere som kjører bil, kjør forsiktig og ta hensyn til både store og små!

PS: Når det gjelder parkering på fortau om sommeren, så er ikke det lov. Da bør dere si ifra til Trondheim parkering.

Hilsen Roger, Per Øystein og Merete i Trondheim bydrift