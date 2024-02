Trump blandet seg inn i Kongressens arbeid. Ukrainerne betaler prisen. Publisert: 19. februar 2024 kl. 20:41 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Det ble store overskrifter da Donald Trump sa at russerne kan gjøre «hva faen de vil» med Nato-land som ikke lever opp til 2-prosentsmålet. Men mannen som trolig blir republikanernes presidentkandidat, trenger ikke vinne valget for å true Europas sikkerhet. Trumps innflytelse på amerikansk politikk har allerede gjort Ukraina mindre i stand til å beskytte seg i krigen mot Russland.

Nylig tok russerne kontroll over byen Avdijivka i Donetsk-regionen øst i Ukraina. Putin har kalt erobringen av byen for en viktig seier. Det hvite hus i Washington mener Kongressen må ta mye av ansvaret for Russlands fremgang. Den amerikanske regjeringen har lenge bedt dem si ja til å sende mer støtte til Ukraina, uten hell. New York Times siterer tjenestemenn som sier at tapet av Avdijivka skyldes at ukrainerne ikke har nok artilleriammunisjon. På grunn av mangel på finansering, kunne ikke amerikanerne sende våpnene ukrainerne trengte. «Som et resultat klarte ikke Ukrainas styrker å motvirke bølgene av tropper som Russland sendte inn i byen».

Hva har Trump med dette å gjøre? Han er jo ikke i Kongressen? Dessverre for ukrainerne, sitter det en drøss med lovgivere der som villig danser etter den tidligere presidentenes pipe. Etter lange forhandlinger, hadde Republikanerne egentlig fått det som de ville. President Joe Biden hadde sagt ja til å bruke store summer for å sikre grensen mot Mexico i bytte mot mer penger til blant annet Ukraina. Men Trump satt en stopper for den tverrpolitiske avtalen. Ifølge ham var kompromisset en felle venstresiden ville bruke for å skade høyresiden i valget.

Mer skulle ikke til, for støtten til Ukraina er allerede på vikende front blant mange republikanere. Nå er det uvisst hva som skjer med USAs livsviktige bistand til Ukraina. Dette viser at Trumps innflytelse over Det republikanske partiet allerede påvirker sikkerhetssituasjonen i Europa negativt. Europeiske land må i større grad belage seg på å bære mer av støtten til Ukraina, samtidig som de bygger opp egne forsvar. Det blir dyrt, men prisen for å la være er langt høyere.