Samtidig som Gaza angripes med bomber og bakkestyrker, pågår det en intens informasjonskrig. Det er et skrikende behov for en uavhengig gransking av krigsforbrytelser. Publisert: 17. november 2023 kl. 20:47 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Seks uker er gått siden terrorister fra Hamas tok seg inn i Israel og drepte om lag 1200 mennesker, de fleste av dem sivile. Israel svarte med et massivt angrep mot Gazastripen. Så langt er over 11 500 mennesker drept. Tusenvis er såret og sivilbefolkningen lever i konstant frykt samtidig som de mangler rent vann, mat, medisiner, drivstoff og strøm. Torsdag fortalte FNs menneskerettssjef Volker Türk FNs medlemsland om situasjonen i Midtøsten. Ifølge østerrikeren må de mange anklagene om grove brudd på internasjonal humanitærrett etterforskes, og de skyldige må stilles til ansvar - uavhengig av hvem som står bak. Han har selvsagt rett.

Men under sitt besøk til Midtøsten nylig fikk Türk verken besøke Israel, Gazastripen eller den okkuperte Vestbredden. Israels nei er dessverre ingen overraskelse. Landet har en lang historie med å gjøre det vanskelig for uavhengige organisasjoner å granske menneskerettighetsbrudd i de palestinske områdene.

I Israel blir Türks utspill dårlig mottatt. Den israelske FN-ambassadøren Meirav Eilon Shahar viser til at en stat må ha lov til å forsvare seg. Hun mener krav om å etterforske brudd på folkeretten bare vil oppmuntre terrororganisasjoner til å fortsette med sine voldelige metoder. Både Israel og delvis USA framstiller de mange drepte på Gazastripen som et uheldig, men uunngåelig, resultat av en nødvendig forsvarskrig. Men det som pågår på Gazastripen kan ikke forsvares, selv om Israel har rett til å forsvare seg. Humanitærretten gjelder også her.

Bildene av sivile som lider på Shifa-sykehuset i Gaza, har gått verden rundt. Etter at israelske styrker raidet sykehuset denne uka, hevder de å ha funnet bevis på at Hamas har hatt sin kommandosentral der. De har vist bilder av blant annet våpen og skuddsikre vester, men ingen kommandosentral. Hamas avviser Israels påstander. Uten en uavhengig gransking, blir det lett ord mot ord. Det kan ikke fortsette. Representanter fra FNs høykommissær for menneskerettigheter må slippe inn.