Elbiler bør få mindre rabatt i bomringen. Hvis ikke ryker målet om null vekst i biltrafikken. Publisert: 3. april 2024 kl. 21:34 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Personbiltrafikken i trondheimsområdet øker. Målinger i 2022 viste at trafikken var om lag tre prosent høyere enn før pandemien. Siden den gang har trafikken fortsatt å øke. Ifølge forskere ved Transportøkonomisk institutt (TØI) kan trafikken rundt de store byene øke med mellom 15 og 20 prosent fram mot 2030, melder P4.

Økningen skjer til tross for at staten har inngått avtaler med fire storbyer – deriblant Trondheim – med mål om at biltrafikken ikke skal øke. Gjennom byvekstavtalen har staten bidratt med milliardsummer til bedre kollektivtransport, billigere togbilletter og flere og bedre traseer for syklister og fotgjengere.

I en evaluering av byvekstavtalene framhever TØI at den økte elbilandelen er et hinder for å oppnå målet om nullvekst. Kjøring med elbil erstatter kollektivreiser, sykkel og gange, heter det i rapporten.

Den norske elbil-satsingen har vært en suksess. Gjennom reduserte kjøpsavgifter, lavere bomtakster og andre fordeler som kjøring i kollektivfelt, har salget av elbiler eksplodert. Ni av ti nybiler som registreres, er elbiler.

Det er bra. Men selv om klimagassutslippene går ned, bidrar elbilene til mer veislitasje, svevestøv og lengre køer. Rapporten fra TØI slår fast at det vil bli nødvendig å «forsterke virkemiddelbruken» for å få ned biltrafikken. Økte bompenger er mest effektivt, ettersom det «angriper problemet direkte».

Tiden er moden for å redusere noen av fordelene for elbilistene. I Trondheim oppnår elbilene om lag 60 prosent rabatt i bomringen. Til sammenligning er elbilrabatten i Stavanger kun 30 prosent. I første omgang bør det derfor være mer naturlig å redusere elbilrabatten framfor å øke bomtakstene for alle.

Trafikkveksten må stanses. Flere biler vil sprenge kapasiteten på veiene. Samtidig risikerer Trondheim å miste statlig støtte i byvekstavtalen. Det vil være ekstra dramatisk når byen allerede er i en alvorlig budsjettsituasjon.