Publisert: 23. desember 2023 kl. 07:00 Dette er et debattinnlegg.

Representanter for Nortømmer og Norskog kommenterte 18. desember en tidligere artikkel med overskriften «Vant klagesak om hogst i Orkland». Vi er enig i at denne overskriften kan gi inntrykk av at Naturvernforbundet har vunnet frem med en klage på hogst. Klagen var ikke direkte knyttet til selve hogsten, men til manglende åpenhet om dokumenter.

Vi klaget til Miljøklagenemnda som ga oss medhold i at Nortømmer skulle gi full informasjon om hogsten. Nortømmer ga oss svar med ny og for oss viktig informasjon bl.a. om de to revisjonene Det Norske Veritas (DNV) har gjennomført – både om hva de har undersøkt og hva de ikke har undersøkt. Dette ga oss svært vesentlig kunnskap om hvordan kontrollen og sertifiseringsordningen for skogbruket virker.

Nortømmer ser ingen prinsipiell verdi i vedtaket fra Miljøklagenemnda. Vi mener det er et viktig vedtak. På landsbasis kan det gi oss innsyn i saker der vi tidligere har hatt problemer med å få ut informasjon.

Vi håper Nortømmer er enig i at det er viktig og riktig med større åpenhet om klima og miljøsaker som også omtales som verdens viktigste sak. Ikke minst gjelder dette saker som omhandler skogsdrift.

