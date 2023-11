Publisert: 27. november 2023 kl. 06:47 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Det finnes barn i Norge jeg vet omtrent like mye om som mine egne tantebarn, uten at jeg noensinne har møtt dem.

Er det fordi jeg er en ekkel stalker? Nei, jeg har aldri vært spesielt interessert i andres barn. Men jeg har vært en helt vanlig konsument av sosiale medier de siste femten årene. Dermed har jeg plutselig fått servert livene til ukjente barn rett inn på mobilen min.

Da unge jenter begynte å blogge på slutten av 00-tallet, og vi fikk den store rosablogger-trenden, var det slankepress og villedende reklame mange bekymret seg for. Disse unge jentene var gjerne sterkt preget av skjønnhetskravene selv, samtidig som de forsterket presset for andre. Det var problematisk, men tross alt handlet dette stort sett om kvinner over 18 eller tenåringer.

Siden den gang har to ting skjedd: De første influencerne er blitt eldre, og Instagram har gjort at alle tror de kan bli stjerner ved å utlevere seg og sitt på plattformen.

Bloggere som «Fotballfrue» (Caroline Berg Eriksen) og «Pilotfrue» (Julianne Nygård) profilerte seg først nettopp som dette, som «dama til»-en som tjente mye. Men etter hvert som årene gikk og de selv fikk barn endret dette seg. For hva gjør man når man får barn?

«Fotballfrue» og «Pilotfrue». Caroline Berg Eriksen og Julianne Nygård er to av Norges mest kjente influencere på Instagram. Foto: Kollasj

Mange bedyret at de skulle holde avkommet unna sosiale medier, men så langt har knapt en eneste influencer klart å droppe denne fristelsen. For barn betyr åpenbart penger i kassa.

Ser du på influenceres innlegg på Instagram hvor barn er med, har de som oftest langt mer «likes» enn de andre bildene til samme påvirker. For hvem trykker ikke «like» på et bilde av et barn? Man er da ikke hjerteløs.

Samtidig kan disse barna som lager så mye engasjement selge ting! Barnevogner, klær, leker og møbler. Mulighetene er uendelige for prinsippløse annonsører og påvirkere som tenker inntekt, før skjerming av egne barns privatliv.

Og kanskje er det ikke så rart at disse bloggerne som har utlevert seg selv i år etter år ikke tenker over at det er en enorm forskjell på å utlevere seg selv og andre. Men, det er det.

Da den eldste datteren til «fotballfruen» Caroline Berg Eriksen ble ti år for noen dager siden, avslørte moren hva barnet skulle få i bursdagsgave til sine 299 000 tusen følgere – FØR barnet fikk gaven. I møte med likes og sponsorer er åpenbart ingenting hellig, selv ikke overraskelsene til ditt eget barn.

Instagrams satsing på «stories», som blir borte etter 24 timer, har gitt foreldre med trang til ekshibisjonisme enda en fordel: De kan poste barna sine daglig i stories, mens bildene som er fast på instagramsiden får det til å virke som om de deler langt mindre.

Men det er altså mange tusen mennesker i Norge som vet hvordan en rekke helt ukjente barn ser ut, hva de heter, når de er født og hvilke interesser de har. Jeg fatter ikke at disse foreldrene tør!

Hva skjer med disse barna når de blir eldre, når de blir samtykkekompetente og forstår hvordan de har blitt utlevert i bedriftskanaler på sosiale medier i årevis? Når de forstår at alle gangene mamma filmet deg gjorde hun det også for å legge det ut til tusenvis av følgere du ikke kjente?

På ditt første jobbintervju som syttenåring kan intervjueren si: – Å ja, deg kjenner jeg jo til. Du er så glad i å spille teater og synge. Jeg har sett så mange videoer av deg!

Hva vil disse unge voksne føle og kreve, da? Sin del av kaka? Oppreising?

Jeg syns ikke vi kan ta oss råd til å vente så lenge mens norske barn blir brukt som innholdsfabrikanter i sosiale medier hver bidige dag.

For vi snakker ikke om et lite antall barn. Det er ikke bare barna til Norges mest kjente Instagram-kjendiser som utleveres. I underskogen under de store kontoene utleverer foreldre landet over flittig sine barn på nettet.

Ironien blir komplett når man ser at en forelder som statsviter og forfatter Siri Sjøgren Selmer, som har profilert seg i kampen mot skjermbruk i skolen, på sin egen instagram med flere tusen følgere viser barna i prøverom, forteller om hvilken forestilling de snart skal være med i, og dokumenterer lusesjekk på ungen sin! Alt dette på under 24 timer – og på stories, selvfølgelig.

Da stiller jeg meg spørsmålet: Kanskje er det ikke «skjerm eller ikke» som er det store problemet. Kanskje det er den totale mangelen på nettvett mange foreldre dokumenterer dag ut og inn?

Må skolen begynne å lære femteklassinger at de kan nekte mor og far å poste bilder av dem på Instagram? Eller må det sterkere lut til?

Hvis denne helt kritikkløse utleveringen av barn for profitt og «likes» i sosiale medier fortsetter, vil jeg spå at advokater i landet vårt vil få noen nye, vanskelige og betente saker i hendene om noen år. For hva er riktig erstatning for å ha fått barndommen din utlevert til fremmede fra du ble født?

Jeg vil si den summen bør være høy, men det er også en situasjon det burde være helt unødvendig for et barn å komme opp i. Når foreldre ikke skjønner dette, må samfunnet rett og slett sikre at et bedre regelverk kommer på plass.

Som det står i Barnekonvensjonens paragraf 16: Alle barn har rett til privatliv. Og jeg vil tilføye: selv når foreldrene ikke forstår det selv.

