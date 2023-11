Norges eldste vitenskaplige bibliotek har vært stengt siden i sommer. Det bør snarest åpnes igjen. Publisert: 21. november 2023 kl. 22:00 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Gunnerusbiblioteket på Kalvskinnet er Norges eldste vitenskapelige bibliotek. Det ble grunnlagt i 1768 som bibliotek for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Biblioteket er i dag en del av NTNU Universitetsbibliotek, med en betydelig samling og nærmere hundre lesesalsplasser. Før helga demonstrerte studenter og ansatte mot at biblioteket dette semesteret for første gang i historien har vært stengt. Stengningen begrunnes av sikkerhetshensyn. Det er uholdbart at det ennå ikke er en plan for når den ærverdige institusjonen skal gjenåpnes.

Ifølge bibliotekdirektør Sigurd Eriksson skyldes stengingen av publikumsområde og lesesal at det arbeides med tiltak for å bedre sikkerheten. I et innlegg i Universitetsavisa 24. august forklarte ledelsen at et innbrudd i biblioteket i juni – hvor ingen gjenstander eller bøker ble stjålet – ga behov for å se nærmere på sikkerheten. Det låter fornuftig. Samtidig er det grunn til å minne om at selv om det er nødvendig å sikre verdiene som institusjonen forvalter på vegne av fellesskapet, er det omtrent like viktig for et bibliotek å gjøre disse verdiene tilgjengelig for allmennheten.

Mer enn tre måneder etter semesterstart er det for dårlig at det fortsatt er uklart når biblioteket og den nylig oppussede lesesalen vil åpne for studenter, forskere og allmennheten igjen. Bøker kan bestilles og hentes andre steder, men for Trondheim som universitetsby er det flaut at den ærverdige institusjonen har lukket seg mot byen.

Et sentralt element i debatten om en samlet campus for NTNU var at byens universitet burde komme nærmere Midtbyen. Da virker det mildt sagt bakvendt å stenge den mest ærverdige delen av institusjonen innenfor elveslyngen. NTNU Lysholmbiblioteket ligger noen steinkast unna, og det er ikke unaturlig at NTNU utreder det de kaller «fremtidens bibliotek». Samtidig forplikter det å forvalte verdier fra fortiden. Det er rett og slett pinlig for universitetsbyen og studentbyen at dørene ved landets eldste vitenskapelige bibliotek fortsatt er stengt på ubestemt tid.