Publisert: 23. april 2024 kl. 12:29

Det snakkes om sikkerhet på sykkel i Trondheim. Men hva gjør den enkelte syklist for å ivareta sin egen sikkerhet? I mitt hode: svært lite. Mange syklister legger sin egen sikkerhet i hendene på bilistene.

Jeg er både syklist og bilist, og jeg opplever til stadighet syklister som tar det som en selvfølge at bilene skal stoppe for dem når de kommer i full fart over fotgjengerfelt.

Senest i dag tidlig var det en som kom i fint driv over et fotgjengerfelt da jeg kom kjørende. Jeg hadde sola imot, og det var ikke så veldig enkelt å se syklisten. Ved et annet tilfelle kom det en «gutvott» på elsparkesykkel over et fotgjengerfelt, og jeg måtte bråbremse for ikke å kjøre på karen. Han presterte til og med å kjefte og smelle på meg for at jeg ikke stoppa.

Selv bremser jeg ned når jeg nærmer meg fotgjengerfelt. Dersom bilene stopper, sykler jeg over. Noen ganger føler jeg det er best å gå av sykkelen.

Jeg mener at den enkelte må tenke mer over hvordan man opptrer i trafikken, og ikke bare ture frem slik mange gjør. Samtidig må man tenke over hvilke holdninger man overfører til sine barn når de skal læres opp til å ferdes på sykkel i trafikken.

Utenfor de dedikerte sykkelveiene er Trondheim dårlig organisert for syklister. Det fører selvfølgelig til at det oppstår tvil om hvordan man bør eller må opptre i forskjellige situasjoner. Min oppfordring er derfor: Tenk din sikkerhet, ikke din rett. Som syklist er du den tapende part, uansett hvor rett du har.

Innlegget ble først publisert i Facebook-gruppa «På sykkel i Trondheim».

