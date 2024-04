Publisert: 20. april 2024 kl. 09:07 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

15. april publiserte NRK ut en artikkel om at russebussen «Pøbben» vant en pris for eksteriøret sitt. Du har kanskje hørt om den omdiskuterte russebussen før, for dette er nemlig den anmeldte bussen med porno på utsiden. Kvinnegruppa Ottar sto i spissen for anmeldelsen, men saken ble henlagt. Nå har de altså vunnet en pris for beste design. Hva slags budskap sender denne premieringen ut til ungdommer i Norge?

Dette handler ikke om krenking eller woke-kulturen. Det handler ikke om hva disse umodne, kåte tenåringsguttene bestemte seg for å male på russebussen sin. Det handler om budskapet premieringen sender. Bussen er en refleksjon av hva disse tenåringsguttene synes er greit. Og det de synes er greit, er kvinnefiendtlighet. Som kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sa til NTB som kommentar til bussen, «er det jo i ungdommens natur å provosere». Ja, de provoserte. men for dissa gutta var det ikke nok med sine femten minutter. De gikk for gullet, og nå blir de premiert. Det var i en konkurranse blant russen i Rogaland at de stakk av med seieren for beste eksteriør. Hoveddommer Tage Bore Ribesen brukte ifølge NRK flere timer på å inspisere bussene, før han kom frem til at «Pøbben» var den beste og mest gjennomførte bussen. Da kjente jeg at lunta mi ble tent.

Bussen er en refleksjon av hva disse tenåringsguttene synes er greit. Og det de synes er greit, er kvinnefiendtlighet, skriver Ingrid Rhiannon Donovan (18) Foto: Fredrik Refvem, Stavanger Aftenblad

Som en 18 år gammel jente er det vanskelig å forklare hvor nedvergende hedringen er. Bussen er tydelig basert på en mannlig fantasi, hvor mannen er stor, sterk og uten ansikt. Mens kvinnen er sexy og befinner seg i en passiv, underkastende stilling. Fremstillingen reduserer kvinnen til et objekt for menns tilfredsstillelse. Siden guttene på bussen nektet å male over det provoserende designet, virker det ikke som de har noe problem med å spre budskapet. Jeg er forkjemper for ytringsfriheten, og det er vel og bra at folk har andre meninger enn meg. Men det er ikke forsvarlig å gi disse guttene en pris. Ved å gjøre det sender man ut budskapet om at kvinner faktisk bare er til for menns tilfredsstillelse, og denne forvridde oppfatning normaliseres. Det er et steg tilbake for likestillingen. Kall meg idealist, men jeg forventet faktisk bedre av Norge.

Som russ i år skammer jeg meg både over bussen og prisen. Om det er slike idealer russen fremmer, er det virkelig på tide å ta et oppgjør med russekulturen, noe som må implementeres i fylkeskommunenes kommende nasjonale strategi og handlingsplan for russen. For det er ikke bare den kommersielle utnyttelsen og utestenging som er problemet med dagens russekultur.

