– Vi har sett døden med egne øyne, sa Sherin Alsayed da hun og de to barna hennes landet på Værnes. De kom fra Gaza, der det nå er inngått en avtale om våpenhvile i fire dager. Men lidelsene er dessverre ikke slutt. Publisert: 22. november 2023 kl. 21:46 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Sherin Alsayed og de to barna på åtte og ni år er tre av over 200 nordmenn som har sluppet ut av Gaza siden onsdag i forrige uke. Etter 40 dager i et krigsområde kom de tirsdag tilbake til Tiller. Vi ønsker dem velkommen hjem og håper resten av de norske borgerne på Gazastripen snart kommer seg ut.

For over to millioner mennesker som bor der, er livet langt fra normalt. Vi er glade for at Israel og Hamas er blitt enige om en våpenhvile, men etter all sannsynlighet er det bare snakk om en kortvarig pause i krigen.

Partene er blitt enige om en fire dager lang våpenhvile som skal starte torsdag. De sentrale punktene i avtalen er at Hamas frigir 50 av gislene de tok 7. oktober. Israel skal løslate 150 palestinske fanger fra fengsel.

Våpenhvilen og løslatelsen av gisler og fanger er et lite lysglimt i en krig som ellers ser helsvart ut. Pausen trengs fordi den kan dempe sivilbefolkningens lidelser i noen dager. Våpenhvilen gjør det lettere å sende mat, vann, medisiner, drivstoff og nødhjelp inn i Gaza.

Men det blir nok bare en kort pause i krigen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa tirsdag kveld at krigen fortsetter og at den vil fortsette helt til Israel har nådd alle sine mål. Heller ikke Hamas ser ut til å være innstilt på noe kompromiss. Palestinerne har dermed flere lidelser foran seg.

Qatar, USA og Egypt har meklet mellom Hamas og Israel for å få avtalen i havn. De tre landene og resten av verdenssamfunnet må nå fortsette det diplomatiske arbeidet. De sivile på Gaza trenger bare ikke en pause fra krigen. De trenger at krigen tar slutt.

USAs president Joe Biden har sagt at dagens situasjon har styrket hans tro på at en tostatsløsning er veien til en fred som varer. Da må USA oppgi sin blinde støtte til Israel. Benjamin Netanyahus regjering har både nå og før krigen motarbeidet en tostatsløsning. Skal forhandlingene ha en sjanse, spiller USA en nøkkelrolle.