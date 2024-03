Publisert: 19. mars 2024 kl. 15:28 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

15. mars ble den internasjonale dagen mot islamofobi markert. Den inntreffer på samme tid som det pågår et dramatisk folkemord. I stedet for å legge økonomisk og politisk press på Israel, har store vestlige land kuttet støtten til FN-organisasjonen (UNWRA) som palestinerne er avhengig av for å overleve.

Mads Gilbert kaller i podkasten Useful Idiots vestlig unnfallenhet overfor massemordet for rasistisk. Islamofobi er en type rasisme, og en samlebetegnelse for fordommer mot, og diskriminering av muslimer.

Rutgers universitet har nylig utgitt en rapport om islamofobiske troper i diskursen omkring Israel-Palestina. I denne pekes det på hvordan antiarabisk rasisme og islamofobi sammenfaller fordi folkeopinionen ser arabere og muslimer som to sider av samme sak.

Dagens fiendebilde av muslimer og arabere har flere årsaker. En forklaring er et mangeårig skjevt fokus på ekstremisme og terror, hvor muslimers voldshandlinger forklares med islam og en hel religion får skyld for enkeltindividers ugjerninger.

Samtidig kategoriseres voldstilslutning blant muslimer som et religiøst fenomen, mens andre ekstreme miljøer sjelden gis trosbaserte merkelapper.

Israel, vestlige makthavere og hovedstrømsmedier har rasjonalisert Israels handlinger gjennom å skape et bilde av at de bekjemper Hamas og «islamister» – vel vitende om at dette er synonymt med «terrorister» i allmennhetens sinn.

Reuters og The Hindu skriver for eksempel om den økte volden mot palestinerne på Vestbredden at Israel har trappet opp sine angrep på «islamistgrupper» der.

Å fremstille muslimer som en terrortrussel tjener en funksjon når voldelig politikk mot disse skal renvaskes.

Parallelt med trusselfremstillingen, devalueres muslimske menneskeliv. Støtte til Israels krigføring mot sivilbefolkningen er i stor grad resultat av en rasistisk logikk hvor arabere ikke tilkjennes de samme menneskerettighetene som andre.

I tillegg til de mange dehumaniserende uttalelsene fra israelske makthavere, har israelere publisert tallrike forhånende videoer på sosiale medier.

Eksplisitt islamofobi er ikke noe nytt i israelsk samfunnsliv: Da tusenvis av israelske nasjonalister foretok en flaggmarsj i 2022, ropte de «Muhammad er dø».

Fravær av internasjonal fordømmelse normaliserer slik hatpropaganda, og har økt hatkriminaliteten og diskriminering mot muslimer også i Vesten de siste månedene.

Dette omfatter angrep på muslimers ytringsfrihet til å uttrykke solidaritet med palestinerne, vandalisme, vold og endog drap: Etter å ha blitt radikalisert av islamofobiske medier og makthavere, knivstakk en mann i USA en seks år gammel palestinsk-amerikansk gutt mens han ropte «alle muslimer må dø».

Hashtagen #DeathtoMuslims vært delt flere titusen ganger på X. Her i Norge har norsk-arabiske Ayat Majbel Saeid fra Kristiansand stått frem i FriFagbevegelse og fortalt at hun opplever mer trusler og hets enn noen gang.

Også islamofobiske krefter utenfor Vesten har fått blod på tann. Mye av den antipalestinske desinformasjonen som sirkulerer på X kommer fra hindunasjonalistiske miljøer i India.

Det inngår i demoniseringen av muslimer å stemple deres motstand mot staten Israel som antisemittisme. Men mens antisemittisme har dype idéhistoriske røtter i det kristne Europa, har muslimer og jøder historisk hatt en relativt harmonisk sameksistens.

Les for eksempel om hvordan islam inspirerte Moses Maimonides, den mest betydningsfulle jødiske filosofen i middelalderen. Les også om hvorledes Albania og Marokko nektet å utlevere jøder til nazistene.

Ved urettmessig å mistenkeliggjøre muslimske Palestinaaktivister for å være antisemitter og ekstremister, risikerer man store tilbakeslag i kampen for religiøst tolerante og inkluderende demokratier.

Situasjonen er fra før nedslående. Norge har erfart flere terroranslag motivert av islamofobi og rasisme. 25 prosent mener det er for mange muslimer i Norge og 33 prosent mener muslimer utgjør en trussel mot den norske kulturen.

Vi har alle et ansvar for å bekjempe en utvikling som ytterligere fremmedgjør den norske muslimske minoriteten. Som paraplyorganisasjon for norske muslimer tar vi vår del av dette ansvaret blant annet gjennom kunnskapsformidling om islam og muslimer.

Vi ønsker at storsamfunnet skal lære oss å kjenne. Derfor initierte vi til åpen dag i norske moskeer 15. mars, en tradisjon vi fremover ønsker å etablere for den norske befolkningen.

