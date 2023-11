Dette er dypt problematisk for det norske demokratiet. Publisert: 27. november 2023 kl. 20:52 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Mye av grunnen til at allmennheten ikke fikk vite omfanget av Sindre Finnes' aksjehandel mens Erna Solberg ennå var statsminister, er at Statsministerens kontor (SMK) unnlot å journalføre e-poster og dokumenter om saken. Helgas innrømmelser i E24 er dypt problematisk for det norske demokratiet.

Vi kjenner ikke motivet bak hemmeligholdet eller om noen i politisk ledelse kjente til det. Det er uansett et faktum at dokumentene ikke ble journalført etter loven, men heller lagret i et internt arkiv. Dette innrømmer nå flere toppbyråkrater. Det undergraver tilliten til embetsverket.

For journalister og andre ble det umulig å få innsyn i hvilke vurderinger SMK gjorde rundt Finnes' aksjehandel og Solbergs habilitet. Flere norske redaksjoner var på et tidlig tidspunkt i Solbergs statsministerperiode interessert i akkurat dette. I dag vet vi at det også var et tema i forvaltningen.

Tre juseksperter E24 har snakket med over tid, slår fast at den manglende journalføringen av dokumentene er et lovbrudd. Dette bør få konsekvenser.

Embetsverket skal være nøytralt. En viktig oppgave er å sørge for at skiftende regjeringer av ulik politisk farge følger lover og regler. Å skjule informasjon som egentlig burde vært tilgjengelig for alle, er ikke en del av mandatet. Særlig alvorlig er det om informasjonen er bevisst holdt tilbake for å beskytte en sittende statsminister.

Det har vært mange tillitsbrudd i Solberg-saken. Sindre Finnes løy til kona om egen aksjehandel. Hun gjorde ikke påkrevde undersøkelser om egen habilitet. Men dette handler også om tilliten til forvaltningen.

Selve forutsetningen for et demokrati er at velgerne kan stole på personene som blir valgt og det apparatet som skal gjøre dem i stand til å utøve makt. Makta utøves på vegne av oss. Derfor har vi også en lovfestet rett til å se makthaverne i kortene.

Det handler om tilliten til demokratiet som system. Akkurat nå er den tynnslitt.