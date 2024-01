Unge kvinner og menn i Norge får livene sine ødelagt. De fratas sin frihet og blir tvunget til å gifte seg mot sin vilje. Vi som samfunn klarer ikke å beskytte dem. Slik kan det ikke fortsette. Publisert: 25. januar 2024 kl. 21:18 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Vi har i mange år vært klar over at tvangsekteskap er et stort problem i flere innvandrermiljøer. I det siste har Aftenposten og NRK gitt oss rystende avsløringer som viser at problemet ikke ser ut til å bli mindre. Flere innvandrermiljø sliter fortsatt med gamle holdninger fra andre kulturer, og det er særlig kvinner og unge jenter det går ut over.

«Brennpunkt» i NRK startet denne uka serien «Ære». Der kommer det fram at politiet de siste årene har hatt mistanke om tvangsekteskap i over tusen saker. Bare rundt 80 av disse sakene er blitt etterforsket. Én sak er kommet for retten, men ingen er blitt dømt de siste åtte årene. Politiet sier at det er «veldig leit» at ingen er blitt dømt for tvangsekteskap. Den som tvinger noen til å gifte seg, kan få seks års fengsel.

Det kan være vanskelig å finne fellende bevis i slike saker, men det er ingen tvil om at de må prioriteres høyere. Aller viktigst er det likevel med mye bedre hjelp til jentene og de unge kvinnene som problemet særlig går ut over, får mye bedre hjelp enn i dag. Mange av dem lever i en form for fengsel i oppveksten og havner deretter i samme type fengsel hos mannen de må gifte seg med.

Det krever stort mot å bryte ut av familier preget av en sterk æreskultur. Det er også en voldsom belastning å varsle politiet om sin egen familie og kanskje anmelde sin egen mor og far. De som gjør det, risikerer en brutal hevn. De må vite at samfunnet stiller opp for dem fra dag én. De må få muligheter for å bo trygt, og de må ha folk rundt seg.

Det som haster aller mest, er å hjelpe de unge som risikerer å bli tvunget til å gifte seg. På litt lengre sikt trengs også mer kunnskap. Høyres forslag om en kommisjon som skal granske æreskriminaliteten i Norge, er en god idé. Vi kan ikke tolerere at eldgamle, menneskefiendtlige syn på «ære» ødelegger livene til ungdom i Norge.