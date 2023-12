Publisert: 6. desember 2023 kl. 22:12 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Da resultatene fra den siste undersøkelsen fra PISA (Programme for International Student Assessment) ble offentliggjort 5. desember, sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun til NRK at hun er bekymret, og at vi må satse på «de grunnleggende fa … ferdighetene norsk, matte og naturfag».

Ivar Sørensen Foto: Privat

Kunnskapsministeren vet ikke at det er lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter som er grunnleggende ferdigheter i norsk skole. Hun har visst også problemer med å skille fag og ferdigheter etter forsnakkelsen å dømme.

Uttalelsen hennes bekrefter først og fremst hvordan PISA-undersøkelsene har påvirkning på norsk skole. Dette har vært kritisert i et par tiår allerede. Norsk skole skal først og fremst styres etter opplæringsloven, som Stortinget har vedtatt, og etter læreplanverket, som er forskrift til loven.

Gjeldende forskrift ble innført for tre år siden, og ny opplæringslov blir innført neste høst. PISA måler ganske andre ting, nemlig lesing, matematikk og naturfag, men de måler ikke på grunnlag av premissene som ligger i fagene i norsk skole. (Og her skal jeg verken kommentere de metodiske svakhetene ved PISA eller de dårlig funderte tolkningene av resultatene.)

PISA er iverksatt av OECD og måler det de mener er kunnskap og ferdigheter som trengs for å sikre konkurransekraft i et internasjonalt marked. Formålet med norsk skole slik det kommer til uttrykk i opplæringsloven, er mye bredere.

Skolen skal blant annet legge til rette for at elevene skal kunne mestre livene sine, de skal bli demokratiske medborgere som har respekt for andre, de skal bli kjent med egen og andres kultur, de skal trene opp vitenskapelig tenkemåte, de skal få vokse fram som individer i et samfunn, og de skal kunne delta i arbeid og fellesskap. Dette måler ikke PISA.

Det er urovekkende at kunnskapsministeren ikke har kunnskap om dette. Hun er PISA-sjokkert og setter PISA over det vi har bestemt at skal være formålet med skolen. Jeg vet ikke om det er mest udemokratisk eller kunnskapsløst. Men det ene utelukker jo ikke det andre.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!