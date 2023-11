Publisert: 18. november 2023 kl. 19:06 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Førjulskosen på skolen er ikke alltid kos for fattige familier, skriver VG. Når folk ikke har til mat på bordet, blir spørsmål om å bidra med kake til avslutning eller en ting til klassens adventskalender umulig å innfri, sier Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon i saken.

Selv for oss som har nok kan det også bli vel mye ekstra. Turdag hvor man kan ha med tursjokolade her. «Ja, det er lov med marshmallows» der. Utedager hvor man kan «ta med grillmat» (les pølser med tilbehør og kakao) både støtt og stadig. Gjennom hele året dukker det jevnlig opp noe ungene skal ha med på skole eller barnehage som egentlig ikke sto på handlelista. Før jul er det ekstra mye. Det er dyrt, det er stress, det er usunt, det er unødvendig, og det går som alltid hardest utover de som har det vanskeligst fra før.

På et foreldremøte en gang opplevde jeg at skolen sa «noen ganger skal vi ha kos», da jeg spurte om reglene for tursjokolade. Hvorfor? Barna klarer helt fint å ha gode turopplevelser uten pølse og marshmallows. Sosiale treff med klassen kan være at foreldre og barn møtes ute og spiller slåball eller aker sammen. Helt uten at noen må bake kake. Kosen som koster penger er ikke nødvendig, og for noen er den en byrde. La oss bare kutte den ut.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!