Publisert: 29. februar 2024 kl. 18:52

Ja, nå må det da være guttas tur. Guttas tur til å få forsyne seg av koldtbordet. Det kan da ikke være så vanskelig for oss kvinner å bare ligge litt med de som ikke får ligget så mye, det er da tross alt en menneskerett å få sex, er det ikke?

FpUs leder Simen Velle har vært ute på TV2s Tiktok og løftet frem at det finnes mange menn som ikke får seg et ligg. Dette mener han er et politisk problem, et samfunnsproblem. Han sa også at det kan tilskrives kvinne- og likestillingskampen. Da han møtte kritikk, dementerte han og mente seg misforstått. Jeg forstår ikke helt hvordan det han sa kan misforstås? Men det som er lett å si, er at dette er helt på viddene!

Misforstått eller ikke, så tenker jeg at her mangler det gode grunnverdier hos Velle. Når han dundrer ut slikt tankegods på Tiktok, hvor han vet han når bredt, virker det ikke som en fyr som ønsker noe godt for et samfunn. Han hisser opp feil folk og skaper konflikt. Sånn sett er han sitt parti tro.

Men om noen skulle være fristet til å være enig med Simen Velle, så la meg bare nevne noen ting kvinnekampen og kampen for likestilling handler om. For det er faktisk det kvinnekampen er, det er en kamp for likestilling, det er ikke en kamp for å forsøke å holde menn nede.

Det er en kamp for å få spille med samme regler.

Det er en kamp for å slippe seksuell trakassering.

Det er en kamp for at voldtekter ikke skal henlegges.

Det er en kamp for at alle kvinner skal få bestemme over sin egen kropp.

Det er en kamp for at det skal være et like stort fokus på kvinnehelse som på mannehelse.

Det er en kamp for å få bukt med partnerdrap.

Det er en kamp for å få lov til å føle seg fri og rettferdig behandlet i et land hvor vi er enige om at alle har rett til å være fri og bli rettferdig behandlet.

Jeg tror ikke Simen Velle er uenig i dette, men jeg tror han synes det er litt «masete» å måtte ta hensyn til det. Han er hvit mann med makt, og det er ikke dem som har det hardest her til lands. Han skyver den «svake», ensomme mannen foran seg i et fakkeltog hvor alt tar fyr. Ingenting annet enn edder og galle kommer ut av det.

Jeg er veldig lei av denne debatten. Ikke minst er jeg lei av at det blir debatt rundt debatten, en slags «metadebatt». Men jeg er ikke lei av debatten fordi «herregud, det er jo bare tull fra han Velle, det der gidder jeg ikke bry meg om». Man må dessverre gidde å bry seg om det, og det er jeg lei av. Jeg er lei av at sånt bekmørkt «Handmaid’s tale-aktig» tankegods får flagre ut på Tiktok, rett i nebbet på unge menn. Menn som føler seg sett av Simen Velle, forstått av Simen Velle. Velle snakket direkte til frustrerte menn som ikke får noe de selv anser som en menneskerett.

Sinte, hvite menn som ikke får sex. Sinte, hvite menn som ikke føler seg sett. Sinte, hvite menn som føler seg misforstått. Det er noe av det farligste som finnes. Har vi ikke lært noe av historien? Historien har gang på gang vist oss at det kan gå riktig galt.

Jeg er absolutt enig i viktigheten av å snakke om ensomheten, om å falle utenfor, om det å ikke få være nær et annet menneske. Like fullt er det ingen menneskerett å få sex. At noen menn strever på Tinder betyr ikke at kvinnekampen har gått for langt. Denne videoen vil jeg lage. «Hei, er du ensom, lei av å runke, blir du rasende når du ser en kvinne fordi hun ikke ser på deg, men en annen mann? Jeg skjønner at det er veldig frustrerende. Jeg skjønner at det blir viktig for deg å se hva du kan gjøre i ditt liv for å få det bedre. Det du absolutt ikke kan gjøre, er å skylde på likestillingen. Den er der for å hjelpe deg også … ut av kjellerstua.»

