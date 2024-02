Publisert: 23. februar 2024 kl. 17:08 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Fra et kunstnerisk og prinsipielt standpunkt, så er jeg helt enig med Lene Marita Nysæter. Det bygges ganske mye i Trondheim, og i resten av verden som ikke nødvendigvis er pent og estetisk. På godt norsk kan det sies at enkelte steder har blitt for stygge. Ordet stygg derimot er jeg litt skeptisk til å bruke, fordi vi omtaler til tross alt folks hjem. Vi kan ha et fint bomiljø og være god mot våre naboer, selv om den fysiske estetikken er ikke nødvendigvis er til stede.

Radino Mahendra, Bystyrerepresentant (H). Foto: Privat

Når vi politikere vedtar hvor det kan bygges i byen, er det mange hensyn som vi må ta, blant annet estetikk og hvordan det ser ut fra våre øyne. Det hadde vært helt magisk om vi kunne vedta å bygge livlige bydeler som ser bra ut, samtidig som det passer størrelsen på vår lommebok. Som ung borger, og muligvis nederst på rangstigen i bolighierarkiet er det nettopp det, størrelsen på lommeboken, som har mest å si om hvor jeg kan bosette meg. Jeg tror nok ikke jeg heller er alene i den situasjonen. Jeg vil nok heller bo i et mindre pent strøk, enn å være uten et hjem. For mange er nettopp dette her realiteten, selv om våre estetiske tanker har andre ønsker.

Trondheim er en by som vokser, det flytter flere til vår vakre by enn det bygges boenheter. Det i seg selv er en kombinasjon som driver leie- og boligprisene i byen vår. Prioriteringene som må tas er harde. Skal vi bygge på matjord? Skal vi vedta en byggeplan som tillater noe styggere bygg, i bytte for at flere Trondhjemmere får et hjem? Skal vi tillate at utbyggere bygger eneboliger på ei tomt eller leilighetskompleks?

Fra et prinsipielt standpunkt, så er jeg helt enig med deg Nysæter. Dessverre er det mange faktorer som må legges til grunn når et byggeprosjekt vedtas. I et annet liv har vi mulighet til å realisere våre drømmer om pene og estetiske byer. Nå gjelder det å gjøre det beste ut av situasjonen ved å bygge så pent og estetisk som mulig, samtidig som at flest mulig Trondhjemmere har et trivelig og godt sted å bo.

