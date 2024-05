Publisert: 5. mai 2024 kl. 16:10 Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Det har snart gått halvannet år siden Helseplattformen (HP) ble tatt i bruk ved St. Olavs hospital.

Til tross for en lang rekke skandaløse feil med programmet, har vi ikke gått tilbake til Doculive, en programvare som fungerer. Utsagnet om at det er umulig å gå tilbake til det gamle, stemmer ikke. Programmet har fungert uten problemer på alle andre sykehus i regionen.

Ledelsen har servert ansatte og offentligheten noe som kan ligne på en lang rekke løgner. Alt fra lovnader om at alt ville bli bedre med det nye programmet, til løftet om at ting ville gå seg til i løpet av noen uker eller måneder.

Sannheten er at det tar knekken på helsevesenet.

Listen med skandaler begynner å bli lang. Fra henvisninger og annen dokumentasjon som har blitt borte, til brudd på strålevernforskriften. Men ledelsen i HP bare fortsetter å messe mantraet om at alt skal bli bra. De påstår at de som er positive til HP bare ikke tør å si det høyt.

Det virker rart. Da legeforeningen gjorde en undersøkelse om saken, hvor alle kunne svare anonymt, svarte et overveldende flertall at de ikke trodde HP noensinne vil bli brukbart som journalsystem.

Dersom innføringen av HP hadde vært en klinisk studie, så hadde den for lengst blitt stoppet av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Skuta synker mens vi er om bord, og kapteinen skal forlate den til sommeren. Et økende antall pasienter vil ikke kunne behandles i tide, uten rovdrift på personalet. Dette er ikke bærekraftig, ikke med hensyn til pasienter, arbeidstakere og heller ikke økonomisk.

I senere tid har det kommet meldinger om at helseforetaket må spare inn flere hundre millioner kroner.

Det er en tragedie at langt over fem milliarder kroner er brukt til et verktøy som ødelegger helsevesenet i regionen. Det er på tide å innse det, og avskrive investeringen. Det blir ikke bra nok, og regningen blir ikke lavere av å ødelegge helsevesenet i regionen enda mer.

Allerede nå vil en reparasjon av skadene ta flere år. Komplekse kompetansemiljøer tar lang tid å bygge, og kan ikke kjøpes for penger alene.

En rask avvikling av HP, innføring av det gamle systemet, som fortsatt er i bruk ved andre sykehus i regionen, og senere ta i bruk journalsystemet som resten av landet bruker, er eneste sjanse til å komme ut av dette uføret.

Forhenværende direktør ved St. Olavs hospital har tidligere uttalt at hun ikke hadde innført HP i november 2022, dersom hun hadde visst om alle feilene. Likevel har helseforetaket stadig gitt nye frister for feilretting. Ingen av fristene har blitt overholdt.

Ledelsen har bevisst valgt å bruke mange hundre millioner kroner til, og belaste pasienter og ansatte i halvannet år med et journalsystem som er en helserisiko for pasientene, som tapper helsepersonell for tid og krefter, og helsevesenet for penger.

Det er tunge tider for de som trenger sykehuset, og for de som jobber der. Galskapen burde vært stoppet for lenge siden. De ansvarlige for at vi fremdeles går i feil retning er ledelsen i Helse Midt- Norge og helseministeren.

