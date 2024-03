Kosmorama framstår som en vital 20-åring, men trøndersk og norsk dokumentarfilm kan ikke tas for gitt. Publisert: 9. mars 2024 kl. 07:21 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Søndag avsluttes den 20. utgaven av den internasjonale filmfestivalen Kosmorama i Trondheim. Det er grunn til å juble over det filmfestivalen har gjort for byen, publikum og for Midt-Norge som filmregion i løpet av disse årene. Foruten kraftig publikumsvekst er det imponerende hvordan Kosmorama har bidratt til et merkbart løft for trøndersk filmbransje og filmproduksjon i Trøndelag. Derfor er det grunn til bekymring når flere bransjefolk nå roper varsko.

Massemønstring av film fra hele verden er bare én side av festivalen. Bransjetreff, talentutvikling, samspill med NTNU og en stor arena for trøndersk filmproduksjon og regionale filmskapere er det ingen andre langfilmfestivaler som har.

I løpet av de 20 årene har lokalt forankrede filmer som Yngvild Sve Flikkes debut «Kvinner i for store herreskjorter» (2015), Hallvar Witzøs «Alle hater Johan» (2022) og «Trondheimsreisen» (2018) av Magnus Skatvold fått ekstra oppdrift av festivalen. Produsent av sistnevnte, Dag Hoel, fikk onsdag NTNUs filmpris. Som festivalen har han som filmprodusent kombinert det internasjonale og det regionale på fruktbart vis.

Selv om det har kommet flere trønderske spillefilmer og filmskapere de siste åra, er dokumentarfilm en viktig søyle i trøndersk filmproduksjon. Derfor er det grunn til å ta på alvor bekymringen som produsent og regissør Ingvil Giske og Tonje Hessen Schei uttrykker i Adresseavisen og produsent Christian Aune Falch i et innlegg i Trønderdebatt. Hans selskap har produsert en rekke dokumentarer, som «Trond Giske – Makta rår» av Håvard Bustnes og «Praying for Armageddon» av Schei Hessen.

Norsk filminstitutts kutt i støtten til dokumentarfilm på fire millioner truer det lokale fagmiljøet som er bygget opp, mener dokumentarfilmskaperne. Festival- og kinoaktuelle «Ibelin» viser at norsk dokumentar er i verdensklasse. Derfor er det viktig at Norsk filminstitutt og tunge innholdsprodusenter som NRK bidrar til å satse på norsk dokumentarfilm. Slik at Kosmorama kan by på dokumentarer med regional tilknytning også de neste 20 åra.