Publisert: 25. november 2023 kl. 19:18

Overgangen til ren energi verden over gjør at etterspørselen etter batterier har eksplodert, og Norge kan gjøre batteriindustrien mer bærekraftig. I Trøndelag har vi alt som skal til for å kunne skape en bærekraftig og konkurransedyktig industriklynge for batterier.

I mandagsutgaven av Adresseavisen, uttrykker avisens lederskribent bekymring for at offentlige støttemidler til batterifabrikker kastes ut av vinduet og at «skattebetalerne ikke godtar å fylle gründeres lommer med penger uten å få noe igjen». Vi er enige. Batterifabrikker må og skal etableres på kommersielle vilkår. Det offentliges rolle er å legge til rette for nødvendig ny grønn industri. Dette har man for eksempel delvis lyktes med i Sverige med Northvolt.

I Trøndelag har vi alt som skal til for å kunne skape en bærekraftig og konkurransedyktig industriklynge for batterier, skriver Sofi Hildonen. Foto: Privat

Det er mange grunner til at Elinor Batteries vil satse på batteriproduksjon i Orkland og Trøndelag. Behovet for å kutte klimagassutslipp er kritisk, og produksjonen av ren energi må øke. Omleggingen har skapt et sterkt økende behov for energilagring. Batterier gjør at vi kan levere energi raskere enn vi makter produsere. Og som vi vet, behovet for kraft varierer sterkt gjennom døgnet.

I dag lages nesten alle batteriene i Asia, med råvarer også fra Afrika og Sør-Amerika. Europa har satt seg et strategisk mål om å bli selvforsynt med bærekraftige batterier som er produsert i Europa.

Dette skaper en stor mulighet for Norge. I Trøndelag og Orkland har vi noen av verdens beste forutsetninger for å kunne få til en bærekraftig og konkurransedyktig produksjon av batterier. Ren energi, infrastruktur, kompetanse og lange industritradisjoner.

Vi må bruke krafta til det vi trenger. En batterifabrikk vil skape arbeidsplasser, velferd og eksportinntekter. Eiktyr Industripark i Orkland skal bli Norges største grønne og sirkulære industripark. Kommunen jobber godt for å få på plass de store arealene som kreves for å lykkes. Å samle råvare- og batteriproduksjon, logistikk og gjenvinning i samme industriområde, vil både effektivisere hele batteriverdikjeden, men er samtidig avgjørende for et klima- og miljøperspektiv.

I Trondheim samarbeider vi med noen av landets fremste kompetansemiljøer på batterier i Sintef og NTNU. Og kanskje det beste, vårt utdanningssystem har begynt å rette seg inn batterifaget.

Det handler om kommende generasjoners fremtid – og et bærekraftig samfunn.

