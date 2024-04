Regjeringen vil bruke enorme beløp på å styrke Forsvaret de neste 12 årene. Det er helt nødvendig. Samtidig trengs en kraftig omstilling på flere områder for at Norge skal bli tryggere. Publisert: 6. april 2024 kl. 08:34 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Langtidsplanen for Forsvaret, som ble lagt fram fredag, inneholder en rekke gode målsetninger. Regjeringen vil totalt styrke Forsvaret med 600 milliarder kroner fram til 2036.

Det er nesten en dobling av dagens bevilgninger til Forsvaret, og det vil få store konsekvenser. Derfor er det bra at regjeringen har lagt opp til en bred prosess på Stortinget. Det ligger også an til et stort politisk flertall for en helt annen satsing på Forsvaret.

Langtidsplanen inneholder en rekke tiltak. Forsvaret skal få 4 600 flere ansatte og 4 600 flere vernepliktige. Hæren får to nye brigader, Heimevernet får mange tusen flere soldater. Norge skal få et et langtrekkende luftvern som mangler i dag og et mye bedre luftvern som kan beskytte oss mot angrep fra lufta.

Trøndelag får en ny, maritim heimevernsstyrke med base på Værnes. Regjeringen vil bruke fem milliarder kroner mer på Ørland flystasjon i 12-årsperioden.

Satsingene vil likevel ikke lykkes hvis ikke Forsvaret får nok personell. Antakelig trengs en annen arbeidsgiverpolitikk, slik at det blir mer attraktivt å arbeide og bli værende i Forsvaret.

Alt dette krever en mentalitetsendring, både i befolkningen og i de politiske partiene. Dagens sikkerhetspolitiske situasjon skaper stor forståelse for at det er nødvendig å satse mye mer på Forsvaret. Spørsmålet er om denne forståelsen vil prege politikere og velgere når ulike regjeringer skal sy sammen statsbudsjettene i årene framover.

600 flere milliarder til Forsvaret vil bety at det blir mye mindre penger til andre formål. Regjeringen sier de vil prioritere forsvar og helse. Det er fornuftig, men hva vil da skje med for eksempel skolen? Strengere prioritering vil føre til store protester.

Sannsynligvis blir det et stort flertall for mye mer penger til forsvar. Da håper vi politikerne vil opptre deretter også når de skal lage budsjett i årene framover.