Drammen kommunestyre vil bare ta imot flyktninger fra Ukraina. Det er grov og uakseptabel forskjellsbehandling av mennesker som trenger beskyttelse.

Etter en lang og heftig debatt vedtok kommunestyret i Drammen denne uka å avvise flyktninger fra andre land enn Ukraina. Frps kommunestyrerepresentant Jon Helgheim forsvarer vedtaket med at byen har begrenset kapasitet til å ta imot flyktninger og at ukrainere er lettere å integrere enn andre.

Lederne i de største partiene er heldigvis tydelige i denne saken. Både statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Høyre-leder Erna Solberg har sagt at ingen kommuner skal kunne velge å bare motta flyktninger fra bestemte land. Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) mener vedtaket er skuffende og dårlig integreringspolitikk.

Vedtaket ble gjort med knappest mulig flertall. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet sørget for at forslaget gikk gjennom med 29 mot 28 stemmer.

Støre sa etterpå at vedtaket var ulovlig. Det var ikke en klok uttalelse, for lovligheten blir ikke avklart før Statsforvalteren har vurdert saken. Støre justerte også uttalelsen onsdag kveld og sa til NRK at det er Statsforvalteren som skal avgjøre lovligheten.

Kommuneadvokaten i Drammen har uttalt at vedtaket er diskriminerende. Simon Nordanger, lokalpolitiker for Sp i Drammen, har anmeldt kommunen til politiet fordi han mener vedtaket bryter både diskrimineringsloven og Grunnloven.

Uansett hva Statsforvalteren og politiet kommer fram til, har flertallet i Drammen brutt med sentrale norske verdier. Norge har skrevet under på FNs flyktningkonvensjon, som gir flyktninger fra alle land rett til å søke om beskyttelse i andre nasjoner. Kommunene kan riktignok si hvor mange flyktninger de har kapasitet til å ta imot, men de kan ikke bestemme hvilke land de skal komme fra.

Det er ikke nasjonaliteten, men behovet for beskyttelse som avgjør om personer får opphold i Norge. Det må det politiske flertallet i Drammen respektere.