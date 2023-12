Selv om oppdrettsbransjen har råd til dyre advokater, trenger de ikke være overivrige etter å prøve Mattilsynets vedtak for retten. Publisert: 20. desember 2023 kl. 22:03 Du leser nå en lederartikkel. Den uttrykker Adresseavisens mening.

Lakseoppdrettere har ingen generell varslingsplikt hvis de oppdager listeriabakterier i lakseslakteriet. Det har retten slått fast. Men selv om bransjen har jussen på sin side, er det fornuftig å samarbeide bedre med Mattilsynet. Å gjøre kranglesaker til advokatmat stjeler ressurser og er dårlig omdømmebygging.

Da Mattilsynet hadde en kampanje mot oppdrettsanlegg i 2021, ble det funnet listeriabakterie i nesten hvert femte norske lakseslakteri, ifølge en ny dokumentar i NRK. Alle oppdrettsgigantene fikk påvist listeria. Listeriabakterien er en naturlig bakterie som finnes overalt rundt oss, men den kan føre til listeriose. Det er en veldig alvorlig sykdom med høy dødelighet. Det som bekymret Mattilsynet, var at slakteriene ikke uten videre informerte dem som fikk laksen etterpå. Blant annet kom det fram at ett slakteri hadde påvist listeria åtte måneder i strekk uten å si ifra. Det er større sjanse for å bli syk hvis fisken ikke er varmebehandlet nok. Røykelaks og sushi er produkter der det er større risiko for listeria.

Mattilsynet krevde at slakteriene varslet de som produserer den såkalt «spiseklare» fisken, blant annet røykerier og pakkerier. Men oppdrettsbransjen tok tilsynets vedtak om meldeplikt til retten og vant fram. Tilsynet snudde. Det er ikke hjemmel for å kreve en generell varslingsplikt. I stedet er det de som foredler og gjør fisken klar for forbrukerne, som har ansvaret for sikre maten.

Råvareprodusentene er i sin fulle rett til å utfordre et komplekst regelverk og ta en sak til retten. Likevel ville det vært fornuftig med en varslingsplikt i hele næringskjeden til fisken havner på matbordet. Ifølge hovedtillitsvalgt Bjørnar Werner Jakobsen for Akademikerne i Mattilsynet er oppdrettsbransjen kjapp med å ta saker til retten hvis de ikke får gjennomslag etter å ha klaget på vedtak. Når klagene blir advokatmat, stjeler det tid og ressurser fra tilsynsmyndigheten som skal sørge for at lover og regler blir fulgt til det beste alle. Laksenæringen bør innse at både de og forbrukerne har mest å vinne på et fornuftig samarbeid med Mattilsynet.