Publisert: 10. januar 2024 kl. 21:52

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at vi nærmer oss et vendepunkt i økonomien. Det er bra med optimisme og et slags løfte fra landets politiske leder om at folk skal få bedre råd i 2024. Onsdagens tall fra Statistisk sentralbyrå om utviklingen av matpriser i Norge det siste året, viser at det blir vanskeligere gjort enn sagt å gi nordmenn bedre råd i år. Matprisene har nemlig aldri økt så mye i løpet av ett år siden 1982. Den sunneste maten har økt desidert mest i pris. Det er dårlig nytt både for økonomi og folkehelse – og særlig for folk med dårlig råd.

At matprisene økte med hele ti prosent i 2023, illustrerer at det skal mye til for at folk får bedre råd. Det er grunn til å merke seg at den høyeste prisveksten fant Statistisk sentralbyrå for frukt og grønnsaker, hvor prisene økte med 13,6 og 13,3 prosent. I desember gikk prisene riktig nok ned noe på sjokolade, svinekjøtt, kaffe, klementiner og grøt. Selv om det kanskje er mulig å få jula til å vare til påske med grøt og klementiner, er tendensen at de sunneste varene som vi burde spise mer av, øker mest i pris.

Derfor er det på tide at politikerne tar i bruk nye og flere verktøy for å gjøre det lettere og billigere for folk å spise sunt. Pris- og lønnsutviklingen for folk flest de siste åra gjør det uforsvarlig å øke avgiftsnivået totalt sett for matvarer. Avgiftsbelastningen for forbrukerne bør heller senkes, og i større grad favorisere det vi bør spise mer av, som for eksempel grønnsaker, frukt og fisk.

Verdens helseorganisasjon (WHO), Helsedirektoratet og Nasjonalforeningen for folkehelsen har gjennom flere år anbefalt å ta i bruk det som kalles «sunn skatteveksling». Det er en mer målrettet og dynamisk avgiftspolitikk som gjør det billigere å velge sunt og litt dyrere å velge usunt. Det vil være i tråd med FNs bærekraftsmål om folkehelse, sosial ulikhet og miljø. Dagens norske system, hvor sunn mat øker mest i pris, er ikke bare usunt. Det påfører også fellesskapet store kostnader i form av livsstilssykdommer og økende sosial ulikhet. Så hvis regjeringen vil spre litt optimisme på nyåret, kan de love å gjøre sunn mat billigere.