Publisert: 12. november 2023 kl. 19:13 Dette er et debattinnlegg.

Mange av oss som er glade i Midtbyen, er oppriktig bekymret for fremtiden for næringslivet i sentrum. Det er et uomtvistelig faktum at stadig flere butikker går konkurs, legger ned eller flytter. Vi i Fremskrittspartiet har gjentatte ganger pekt på parkeringsutfordringene i Midtbyen. Trondheim Frp mener byen trenger flere parkeringsplasser og at prisene for parkering må reduseres.

Trond Åm fra Venstre skriver «Midtbyen skal nok klare seg» i et debattinnlegg 3. november. Han mener det ikke er sant at folk flest synes det er et problem med Midtbyens generelle utilgjengelighet for bil. Dette underbygger han med en noe selektiv sitering fra artikkelen om nedleggelsen av klesforretningen Arne Rønning, der han fokuserer på leiekontrakten som årsak til nedleggelsen.

Han overser at både innehaver Arne Rønning og kunde Arnold Granheim også trekker frem både færre parkeringsplasser og det kompliserte kjøremønsteret som etter hvert er blitt innført, som viktige årsaker til at folk sjeldnere tar turen til Midtbyen.

Selv er jeg ofte i sentrum både med bil og som gående, men likevel må jeg virkelig tenke gjennom hvordan jeg skal kunne komme meg fra A til B med bil. Mange i den eldre generasjonen har rett og slett gitt opp å komme seg til tannlegen, fysioterapeuten eller lignende i sentrum. De finner alternativer i omliggende områder. Dermed går de heller ikke lenger forbi butikker som Arne Rønning i Nordre eller Simon Pettersen i Ravnkloa. Tradisjonsrike butikker som har vært i Trondheim i rundt hundre år. Disse ærverdige butikkene er nå dessverre tvunget til å legge ned. De er ofret på miljøvernets alter av politikere som sannsynligvis aldri har startet, drevet eller jobbet i butikk. De som roper høyest om bilfritt sentrum, er ikke potensielle kunder for mange av butikkene i sentrum.

Deretter nevner Åm artikkelen om nedleggelsen av Industri & Marine-Diesel AS. Han følger opp med at årsaken var at markedet for båtutstyr hadde krasjlandet, ikke kundenes problemer med å parkere i Fjordgata. Faktum er uansett at de siste årene er antallet parkeringsplasser redusert fra 1331 i 2011 til 893 plasser nå. Det Åm også unnlater å nevne er prisene for de plassene som er igjen. Det koster faktisk 178 kroner for å stå tre timer i Midtbyen. I disse dyrtider er det ikke rart at folk heller velger kjøpesentrene.

Nei, det er slett ingen som må dra til Midtbyen. Men sentrum skal ikke bare være for sparkesyklende hipstere og filosoferende skribenter, men også for arbeidsfolk, familier og pensjonister fra hele Trondheim og distriktene rundt. En politiker som ikke ser at det er et problem at innbyggerne ikke lenger orker eller har råd til å besøke sitt eget bysentrum, er kanskje ikke rett mann på rett sted?

